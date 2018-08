Produktionsskole går tiggergang: EFE på kanten af konkurs

Hvis udvalget ender med at give pengene, er det fortrinsvis af to årsager: dels hensynet til skolens i alt 119 elever, som udvalget ellers frygter vil få deres fremtid ødelagt, dels for at afværge de store problemer, en konkurs vil skabe i forhold til arbejdet med etableringen af den nye produktionsskole-struktur kaldet FGU (Forberedende Grunduddannelse, red.), der træder i kraft næste år.

Esbjerg Byråds økonomiudvalg måtte ekstraordinært tage sagen op på sit møde mandag, og enden på sagen blev, at politikerne vil have sagen nærmere undersøgt, inden man eventuelt bevilger de halvanden million kroner, der er afgørende for skolens fortsatte drift.

Esbjerg: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) er på randen af et totalt økonomisk kollaps og har akut ansøgt Esbjerg Kommune om et ekstraordinært tilskud på halvanden million kroner for at afværge en truende konkurs i slutningen af august, når skolen overskrider sin kassekredit og det tilladte træk på 2,5 millioner kroner med "et betydeligt beløb".

Skolens elever

Esbjerg Forberedende Erhvervsskole har været under skærpet økonomisk tilsyn af Undervisningsministeriet efter to år med underskud i millionklassen, og den nye bestyrelse, der formelt tiltrådte i slutningen af april, har på baggrund af ministeriets tilsyn udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som blandet andet har betydet at alle events og aktiviteter, der ikke ligger inden for skolens kerneopgave er skåret væk, ligesom der er afskediget blandt personalet. Alligevel er det ikke lykkedes at bringe skolens økonomi i balance.

Bestyrelsens strategi er, at der med en omgående økonomisk håndsrækning fra Esbjerg Kommune kan ske re-finansiering af den langfristede gæld, hvilket vil betyde, at skolen frem mod FGU-reformen kan sikre den fortsatte drift.

EFE er en selvejende institution under Undervisningsministeriet, men Esbjerg Kommune yder et årligt grundtilskud til skolen på knap en halv million kroner. Det er således ikke en undervisningsinstitution, som Esbjerg Kommune har ansvaret for. Alligevel overvejer økonomiudvalget at bevilge skolen et tilskud på halvanden million kroner.

- Vi kan selvfølgelig sige nej, men så kan konsekvenserne for kommunen blive endnu større, for vi står med over 100 elever, hvis fremtid vi risikerer at tabe på gulvet, hvis skolen går konkurs. Når det er sagt, er det selvfølgelig i høj grad utilfredsstillende, at den gamle bestyrelse ikke har opdaget alarmsignalerne, og det er i ligeså høj grad underligt, at det professionelle revisionsfirma, der har været på, har kunnet godkende regnskaberne uden anmærkninger, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).