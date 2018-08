Produktionsskole gået konkurs: Rammer tre andre skoler

Skifteretten i Esbjerg afsagde fredag morgen konkursdekret over Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, EFE. Det kan få alvorlige konsekvenser for produktionsskolerne i Vejen, Varde og Ribe, der alle har penge til gode hos den skandaleramte skole i Esbjerg.

Esbjerg: Chefen for Skifteretten i Esbjerg, Christian Notlevsen, afsagde fredag morgen konkursdekret over produktionsskolen i Esbjerg - Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE). Konkursen blev afsagt efter flere måneders økonomisk usikkerhed og blev en realitet efter flere forgæves forsøg fra bestyrelsen på at få akut krise-tilskud eller lån fra stat og kommune. Nu risikerer konkursen at ramme flere andre produktionsskoler hårdt, for i Vejen, Varde og Ribe har man alle penge til gode i konkursboet. Ifølge avisens oplysninger drejer det sig samlet set om cirka én million kroner fordelt således, at produktionsskolen i Varde har i omegnen af 200.000 kroner i udestående med EFE, mens produktionsskolerne Lustrupholm i Ribe og Vejen Produktionsskole hver har cirka 400.000 kroner til gode. De fire produktionsskoler i Esbjerg, Varde, Vejen og Ribe har indtil nu samarbejdet om at udbyde de såkaldte KUU-forløb for ikke-uddannelsesparate unge under 25 år. Skolen i Esbjerg har stået for at modtage og fordele statslige tilskud til de andre skoler - og det er disse tilskud, der ikke er blevet udbetalt. Bestyrelsesformanden for EFE, Britta Bendix, bekræfter, at de andre produktionsskoler har omkring én million kroner til gode: - Det er korrekt, at de udeståender er blevet skubbet foran os, og vi har meget gerne villet komme den gamle gæld til livs. Men det er også derfor, vi har sagt stop nu - der skulle være tilstrækkeligt med aktiver i konkursboet til, at alle kan få dækket deres krav, men det ville der ikke have været, hvis vi havde kørt videre en-to måneder mere. Så vidt jeg er orienteret, skal de andre produktionsskoler gøre krav i boet, siger Britta Bendix.

Største kreditor I skifteretten var Britta Bendix (V), bestyrelsesformand og udpeget af Esbjerg Byråd, mødt op sammen med næstformand Lars Katzmann og skolens advokat, Dan B. Larsen, Dahl Advokatfirma. Advokat Corna Levin Munch fra advokatfirmaet Kirk Larsen og Ascanius blev beskikket som kurator.

Corna Levin Munch repræsenterer Nykredit, der er både bank og kreditforening for produktionsskolen og har henholdsvis 2,5 millioner kroner i udestående med skolen i form af træk på kassekreditten samt pant i ejendommen på Darumvej for 3,8 millioner kroner.

Ud over ejendommen på Darumvej 140 har skolen en bus, en ni-personers bus, to ladvogne og to personbiler, der tæller med i aktiverne. Tre er blevet solgt, og beløbet er blevet indsat i Nykredit Bank, oplyste formandskabet for EFE i retten.

Frustration - Det er rigtig mange penge på en i forvejen trængt produktionsskole, så vi er naturligvis frustrerede over situationen, siger forstander på Varde Produktionsskole, Olaf Kristensen, der fredag ved middagstid havde indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde på skolen i Varde for at drøfte situationen: - Det får konsekvenser for vores likviditet. Vi er ikke lukningstruede, men det ville også være løgn at sige, at det ikke får konsekvenser for os. Ifølge avisens oplysninger er man i Undervisningsministeriet lige nu i færd med at undersøge, om man kan sikre de andre skoler fra økonomiske tab. Det er dog endnu for tidligt at give garantier, så skolerne forbereder sig på det værste. - Det er, sagt på godt jysk, træls, siger Bjarne Clement, leder af Lustrupholm Produktionsskole i Ribe.