Privatskoler presser folkeskolerne

Flere og flere forældre ønsker, at deres børn kommer i privatskole, og tendensen er, at flere prøver at få børnene ind allerede fra skolestart. På Realskolen i Esbjerg har der været ventelister i flere år.

- Vi oplevede en eksplosiv stigning for fire-fem år siden. Stigningen er stagneret lidt, men den er der stadig. På landsplan er det knap 17 procent af alle børn, der går på privatskole, siger Karsten Suhr.

Ifølge ham er der på landsplan stadig en stigning i antallet af forældre, der ønsker at få deres børn på privatskoler.

- Det er den tendens, vi oplever på landsplan, og det kan der være flere forklaringer på. En del kommuner har nedlagt folkeskoler, og så vælger forældre måske en privatskole, når barnet alligevel skal til at transporteres længere for at komme i skole. Det kan også være privat- og friskolers værdigrundlag, som forældrene ønsker for deres barn, der kan være familietraditioner, og så kan der også være forældre, der ikke stoler på folkeskolens tilbud på grund af de forandringer, der kan komme som følge af reformer og andet, siger Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler.

Esbjerg Kommune: Mange forældre ønsker at få deres børn i privatskoler, og stadig flere vil gerne have børnene indenfor allerede fra 0.klasse.

Ventelister

På Esbjerg Realskole bekræfter skoleleder Carsten Thyrsting tendensen.

- Vi oplever en stigende interesse, og den er vokset de senere år. Skolen er fyldt op og har været det i de fire år, jeg har været leder. Vi har haft ventelister i mindst fem år og har det stadig. Til august begynder 42 børn i 0.klasse hos os. Ventelisten er flydende, vi kunne sagtens optage flere, men det ønsker vi ikke. Skolen har den størrelse, som vi mener, den bør have med 484 elever fordelt på 0. til 10. klassetrin i to spor. Det er en størrelse, der giver en god dynamik for eleverne og en god personalegruppe på en passende størrelse, siger Carsten Thyrsting.

I Esbjerg Kommune er der netop blevet åbnet for indskrivning af børn til det kommende skoleår, og formand for Børn- & Familieudvalg Diana Mose Olsen (SF) så helst, at flere valgte folkeskolen.

- Jeg har ikke noget imod privatskoler, men jeg så da helst, at vi havde så godt et tilbud i folkeskolen, at alle valgte den, siger hun.