Privatskole i Ribe er klar til den store flytning

RIBE: Skoleleder Søren Ernst Lüdeking havde træningsdragt på torsdag tidligt på eftermiddagen. Om formiddagen havde han sammen med lærerne fra Riberhus Privatskole spillet høvdingebold mod skolens elever som led i skolens juleafslutning.

Juleafslutningen på privatskolen var historisk i den forstand, at det var den sidste af slagsen i skolens bygning på Simon Hansensvej, hvor privatskolen har haft til huse de seneste syv-otte år.

Fredag pakker lærerne "skolen ned". Alt pakkes i flyttekasser, og så vil et halvt hundrede forældre ellers levere frivillig arbejdskraft fredag den 28. december, hvor både skolemøbler og flyttekasser flyttes til Skyttevej, hvor privatskolen rykker ind i stedet for Handelsgymnasiet, som rykker til Puggårdsgade i Katedralskolens bygninger.

- Det er en stor proces at flytte en skole, men vi synes egentlig det er gået stille og roligt indtil nu. Vi glæder os over, at rigtig mange forældre har meldt sig til at give nogle hjælpende hænder med, når vi skal have tingene flyttet ud i de nye lokaler. Her er vi som skole begunstiget af at have en meget stor forældreopbakning, konstaterer Søren Ernst Lüdeking.