Private kommer småbørnsforældre til undsætning: Ny vuggestue i Esbjergs midtby

Folkene bag Blåmuslingen i Kvaglund åbner nu filial i midtbyen, hvor det tidligere Midtbyens Børnehave i Haraldsgade omdannes til vuggestue. Dermed er der hjælp til frustrerede småbørnsforældre på venteliste.

Esbjerg: Bankmanden Dennis Wittrup Andersen og erhvervspsykologen Lars Steen Hansen kommer nu småbørnsforældre i indre by til undsætning med etablering af en ny vuggestue i Haraldsgade. Som Jydske Vestkysten beskrev tidligere i år, har der været udtrykt stor frustration fra småbørnsforældre over situationen i Esbjergs midtby, hvor børn, der skrives op til en vuggestue allerede samme dag, som de bliver født, alligevel ikke kan være sikre på at få den ønskede vuggestueplads, når de 8-12 måneder senere skal begynde i institution. De to foretagsomme herrer, der også står bag børnehaven og vuggestuen Blåmuslingen i Kvaglund, så en mulighed for at åben en afdeling i midtbyen allerede, da Esbjerg Kommune sidste år lukkede Midtbyens Børnehave i Haraldsgade for at slå den sammen med blandt andet Tovværkets Børnegård i den nye institution, Vognsbøl Børnehus på Gl Vardevej. - Derfor har vi lejet bygningen i Haraldsgade der tidligere har huset Midtbyens Børnehave. Der er vi nu i gang med at bygge om, så vi i maj kan tage imod cirka 34 vuggestuebørn. Det har længe været kendt, at der manglede pladser i midtbyen, men kommunen prøvede at komme dette i møde med at bygge det store nye børnehus i Vognsbølparken. Det har sikkert hjulpet, men samtidig er der lukket for pladser andre steder i byen. Derfor åbner vi i Haraldsgade en mindre institution med tre stuer, så forældrene i midtbyen får en valgmulighed, der lige nu ikke tilbydes. Bygningen i Haraldsgade ligger meget fordelagtigt, da realskolen ligger få meter derfra, og tæt på er også flere af byens store arbejdspladser, blandt andet sygehuset. Det gør det virkelig nemt for forældrene at hente og bringe deres børn, siger Dennis Wittrup Andersen.

Sagen kort Et tjek foretaget af Esbjerg Kommune i slutningen af december sidste år viste, at der stod 133 børn på venteliste til en institution i området Rørkjær-Midtbyen, det vil sige institutionerne Nygårdsvej, Esbjerg Børnegård og Rørkjærhusene. Der stod 58 børn på venteliste til en børnehave i samme område.

Blåmuslingen i Kvaglund, som Lars Steen Hansen og Dennis Wittrup Andersen også står bag, flyttede 1. august 2016 fra barakkerne på Kornvangen til Kvaglundparken, og siden har Blåmuslingen haft succes i Kvaglund.

Ro og rammer Ifølge Dennis Wittrup Andersen er målet at drive en helt anden form for institution end kommunens nye børnehus: - Vi kører med små stuer - maksimalt 12-14 børn på stuerne i Haraldsgade, og maksimalt 10 børn på småbørnsstuerne i både Haraldsgade og i Kvaglund. Vuggestuebørnene er mest sårbare, når de starter i vuggestuen, og hele vores model går ud på at skabe ro og klare rammer. Det betyder også, at børnene kender de voksne på alle stuer, og at vi hele tiden arbejder med, at børnene kan spejle sig i de voksne. Anerkendelse af børnenes behov fylder utrolig meget, og vi går langt for at skabe den nødvendige ro omkring vores børn. De samme pædagogiske rammer har dannet grundlaget for vores institution i Kvaglund, og vi ved, at det er derfor, forældrene vælger os til. Det er følsomt, når man skal aflevere sine børn i vuggestuen, og trygheden betyder alt.

Opskrivning i gang Lars Steen Hansen og Dennis Wittrup Andersen forventer at have lokalerne færdige lige inden påske og være klar til at tage imod børn senest den 15. maj. - Der bliver holdt et informationsmøde den 8. april for de forældre, der allerede har skrevet deres børn op til en plads hos os, men andre interesserede er naturligvis også velkommen til at komme og se vores lokaler og få en snak med personalet. Vi er begyndt opskrivningen, og der har allerede været en god interesse, så vi glæder os virkelig til at komme i gang, siger Dennis Wittrup Andersen.