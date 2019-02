Private får sparket: Kobles af det offentlige gadelys

I brevet, sendt til ejerne, oplyser Esbjerg Kommune, at beslutningen delvist er truffet ud fra et økonomisk hensyn. De private gadelysinstallationerne koster kommunen mere, end de offentlige gør. Desuden må Esbjerg Kommune slet ikke videresælge el. Det fremgår af Syd Energis salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder.

Når eksempelvis bolig- og andelsforeninger placerer gadelamper på parkeringspladser, interne stisystemer og private veje, har de indtil nu kunne koble lamperne op på det offentlige gadelys. Esbjerg Kommune har så til gengæld skønnet, hvad de har brugt af strøm og kvitteret med en årlig opkrævning. Men nu er alle de private ledningsejere blevet varslet om, at de senest den 1. august går i sort, medmindre de finder en elinstallatør og en ny elmåler inden da. Frakoblingen sørger Esbjerg Kommune for, men udgifterne til omlægningen må de selv dække.

Esbjerg Kommune har cirka 35.000 gadelys-armaturer, som vedligeholdes af kommunens driftsentreprenør for gadelys, EL:CON A/S.Antallet af private gadelys-armaturer er 132. Det mindste private anlæg har to lamper, mens det største har 200.

Ni års forsinkelse

De privates exit har været usædvanligt længe undervejs. Beslutningen blev truffet allerede i 2010 af det daværende Teknik & Forsyningsudvalg.

Forklaringen på, hvorfor det har taget ni år at føre beslutningen ud i livet, er ifølge chef for Vej & Park Mads Astrup Sørensen, at der har været andre og mere presserende ting at tage sig af først.

- Det private gadelys er ikke nogen stor underskudsforretning for os, så det er blevet nedprioriteret, fordi vi har været i gang med omlægningen til LED-lys. Det er det, vi har brugt afdelingens ressourcer på i stedet, siger Mads Astrup Sørensen.

Men hvis underskuddet er så ubetydeligt, at det har kunnet vente i ni år, hvorfor så overhovedet gennemføre omlægningen nu?

- Beslutningen ér truffet, og kommunen skal ikke drive private anlæg af nogen som helst art. Længere er den ikke, siger Vej & Park chefen.

Præcist hvor stor en merudgift, kommunen har til driften af de private gadelys sammenlignet med det offentlige, har det dog ikke været muligt at få svar på.

- Men det er ikke kun et spørgsmål om kroner og øre, det er også i høj grad et spørgsmål om ressourcer. Vi bruger en del mandskabstid på at servicere systemerne og fakturere, siger Mads Astrup Sørensen.