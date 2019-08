Blank erkendelse

Sarah Nørris erkender blankt, at hun i privat regi har befundet sig på steder uden overenskomst.

- Hvad jeg gør som privatperson, er ikke det samme som det, jeg gør for skatteborgernes penge, hvor vi samtidig sender et politisk signal. Jeg mener, der er forskel på, hvad vi i kommunen og i officielt øjemed skal bruge skatteborgernes penge på, og hvad vi skal gøre privat. I regionsrådet vælger man da også uden problemer steder med overenskomst, når man skal ud sammen, og det kunne man jo også gøre som kommune, siger Sarah Nørris og fortsætter:

- I den forbindelse er jeg helt med på, at det kan udskriges til, at man er dobbeltmoralsk, men jeg vil også have lov at leve et normalt, privat liv og det indebærer, at jeg desværre ind i mellem må indtage mad på steder uden overenskomst. Ellers kan jeg nærmest ikke bevæge mig uden for en dør. Imidlertid valgte jeg bevidst et sted med overenskomst, da jeg skulle holde min 40-års fødselsdag, så det er noget, jeg er bevidst om. Og hvis jeg hører om restauranter, der behandler deres ansatte dårligt, så kommer jeg der ikke uanset hvad, siger Nørris og tilføjer, at hun såmænd også har bemærket mange 3F'ere indtage deres øl på et bestemt værtshus uden overenskomst i midtbyen.