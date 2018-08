Ægteparret bag udstillingen har gennem årene lært mange kunstnere at kende - heriblandt Christian Lemmerz, som står bag billedet her, der forestiller den franske skuespillerinde Catherine Deneuve.

Mød parret

Gennem årene har parret lært mange kunstnere at kende. De fik i mange år lov at følge billedhuggeren Niels Peter Bruun i hans arbejdsproces, og i forbindelse med bestyrelsesarbejde for Esbjerg Kunstforening og Esbjerg Kunstcirkel har de blandt andre lært Christian Lemmerz og Michael Kvium at kende

Ægteparret har de senere år også mødt flere keramikere, heriblandt Bodil Manz, Gerd Hjort Petersen og Hans Munck Andersen.

Ifølge pressemeddelelsen ser ægteparret ikke sig selv som kunstsamlere, men som storforbrugere af kunst. Alle værkerne har en historie at fortælle, men de er først og fremmest en stor daglig glæde. Mange af parrets værker er udlånt til Fanø Kunstmuseum, hvor de kan ses fra lørdag den 1. september til søndag den 21. oktober.

Til lørdagens fernisering vil parret bag samlingen være til stede og fortælle om dens tilblivelse.