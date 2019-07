Prisvindende frisør flytter til historisk kælder

ESBJERG: Mandag den 1. juli flyttede stod de højloftede lokaler i Torvegade 41 pludseligt tomme. Det skyldes, at Frisør Saksehaand, der tidligere holdt til derinde, er flyttet til nye lokaler i Danmarksgade. Og det er der flere årsager til.

Først og fremmest var lokalerne i Torvegade blevet for store, men det skyldes også, at salonens ejer Sandi Jordheim gerne vil prioritere sit frivillige arbejde, hvor hun blandt andet klipper hjemløse.

- Det hele bliver mere overskueligt, og jeg får mere tid. Før var der mere rengøring og papirarbejde, og det giver mulighed for at skabe en endnu bedre salon. Vi kommer da til at savne vores naboer i Torvegade, men økonomisk og praktisk giver det helt vildt god mening, siger Sandi Jordheim.