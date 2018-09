Prisbelønnet forening klarer alt fra eboks til ungdomsklub

De hiver de unge ind til en omgang bordfodbold, så de hænger ud i gaderne og måske fristes af kriminalitet. De står for modersmålsundervisning til de helt små, mens voksne får hjælp til at forstå boligsøgning, busplaner og breve fra det offentlige. Og så hedder de Somalisk Forening, men rummer mange andre folkeslag, og nu har de fået Esbjergs integrationspris.

- Til daglig gør vi jo bare de ting, vi gør. Vi laver et stykke frivilligt arbejde, som nok supplerer det, som socialrådgiverne på kommunen gør, for vi hjælper flygtninge og indvandrere fra alle mulige lande ind i samfundet i Esbjerg. Vi viser dem, hvordan de tager en bus. Vi lærer dem at gå på netbank og tjekke eboks. Vi fortæller dem, hvor vi arbejder, og tager dem med ud for at se vores jobs, så de måske også kan få arbejde der. Den slags ting. Når man så lige pludselig får at vide, at andre har lagt mærke til vores arbejde og vil hædre os for det, så stopper man da lige op og bliver lidt stolt, smiler Ali Macow.

10.000 kroner får man, når man vinder integrationsprisen. De skal sandsynligvis bruges på et nyt bordfodboldbord og nogle nye playstationspil til foreningen. Ud over pengene er der æren, og æren er det, der fylder allermest hos Ali Macow og hans ven Osam Yussuf og alle de andre voksne i Somalisk Forening.

- Vi er så glade, at det er helt svært at beskrive, hvor glade vi er. Jeg tror, vi er den første somaliske forening i landet, der har vundet en integrationspris, siger Ali Macow og lirker nænsomt diplomet ned fra sømmet.

Esbjerg Kommune kan ikke hjælpe hele Esbjergs befolkning. Vi voksne, som har overskud, har pligt til at hjælpe folk fra andre lande til at komme godt ind i det danske samfund. For nogle er det uforståeligt, at man kan takke ja til en bolig i en boligforening, men ikke få den, fordi man ikke er øverst på ventelisten. For nogle er de nye stramninger fra Christiansborg uforståelige. Vi kan hjælpe, og det skal vi. Ali Macow

Lærte sin nabo at være spontan

Somalisk Forening burde egentlig hedde "Multikulturel Forening", for her kommer mange andre end somaliere. Der er også burmesere, irakere, palæstinensere, tyrkere, bosniere, kurdere, libanesere, sudanere og flere andre. Man behøver ikke være muslim. Man er velkommen, hvis man bare har lyst til at være social med andre, der er kommet til Danmark fra et andet land, eller hvis man har brug for hjælp.

- Mange af os fra de der her lande er meget socialt indstillet. Rent psykologisk gør det noget godt for hjertet at være sammen med andre. Og når man tænker på, at min moster havde seks børn, og jeg også selv har fire søskende, så er det jo klart, at man ikke er vant til at sidde alene hjemme i en lejlighed i fritiden, ler Ali Macow.

Osama Yussuf nikker og supplerer:

- Den danske kultur kan rigtig meget, men nogle gang kan vi også lære de etniske danskere noget. I er så styret af jeres kalendere og aftaler. Her er mange af os udlændinge nok mere spontane. For eksempel blev min danske nabo i starten helt forvirret, når jeg bare kom på besøg hos ham. Han ville have en aftale skrevet i sin kalender først. Men så kom han og sagde til mig, at det var godt, sådan som jeg gjorde, så nu har han lært min kultur. Nu kommer vi bare forbi ved hinanden, fortæller Osman Yussuf.

- Sådan har jeg hørt, at danskerne også var i gamle dage. De har bare så travlt i dag, siger Ali Macow.

Et andet vigtigt formål for foreningen er at give de tosprogede unge et sted at være.

- Der er det farlige tidsrum fra klokken 15 til 21, hvor vores unge har fri fra skole. Hvad laver de så? Vi har Playstation og trådløst netværk, så de kan komme her og hygge sig og få hjælp til lektier. Vi skal gøre alt for, at de ikke kommer ud i kriminalitet, siger Ali Macow.