Mens 28-årige Marie Louise Ilsøe Gustavussen ligger bundet til sengen på Fanø med sygdommen ME, har en anden lokal kvinde med samme sygdom bestilt den smukke og stærke film Unrest hjem til visning. Den handler om netop en ME-syg kvinde, og håbet er at udbrede kendskabet til den specielle sygdom.

ESBJERG/FANØ: Det gik lige i hjertet og endnu længere ind, da Anne Mette Louw Kristoffersen fra Esbjerg hørte om den 28-årige kvinde på Fanø, Marie Louise Ilsøe Gustavussen, som ligger døgnet rundt i mørke, fordi hun har sygdommen ME, og hun har den i så svær grad, at hun ikke tåler lys, lyde, bevægelser eller andet, der kan stjæle hendes meget lille beholdning af energi.

Kun fem procent af den energi, vi andre har, har Marie Louise til at komme igennem sin dag med, og skal der være energi til at synke maden eller sige et par sætninger i løbet af dagen, er der slet ikke mere tilbage. Så der er ingen besøg, ingen længere samtaler, ingen underholdning.

Historien har været fremme i medierne i noget tid, og da Anne Mette Louw Kristoffersen hørte om Marie Louise, blev hun som mange andre ramt af situationens tragedie. Ikke mindst fordi hun selv har sygdommen ME.

- Sygdommen findes i forskellige grader, og jeg har indtil videre været heldig at have en langt mere mild udgave en Marie Louise. Jeg er enormt træt, og jeg har oplevet at måtte skifte job nogle gange, fordi jeg ikke har kunnet varetage mit job godt nok på grund af udmattelsen. Men det er noget helt andet end at være bundet til sin seng og ikke kunne lave noget. Jeg føler så enormt meget med Marie Louise og hendes familie, og jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til ME-sygdommen, for vi kender alt for lidt til den her i Danmark, siger hun.