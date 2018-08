Prinsessebesøg i kommende Ribe-museum

RIBE: Prinsesse Benedikte kommer torsdag på besøg i det kommende Jacob A. Riis Museum i Ribe. Prinsessen er protektor for museet og er meget optaget af Jacob A. Riis' liv og virke. Hun er også protektor for Riis Settlement House i Queens, New York.

Prinsessen kommer i forbindelse med det royale besøg på Ribe VikingeCenter, og hun vil i en pause køre ind til Ribe, hvor Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer vil vise og fortælle om det kommende museum.

Det bliver også prinsessen, som åbner museet den 27. juni 2019. Prinsesse Benediktes besøg i det kommende Riis-museum i Sortebrødregade vil vare i cirka en halv time fra klokken 13.40 til 14.10.