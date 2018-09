- Socialområdet er vores smertensbarn. Vi har sparet rigtig meget på de handicappede, og nu friholdes botilbud og aflastning, fordi de er for pressede, siger Henrik Vallø, der mener, at socialudvalget skal varetage de svages interesser og tale deres sag.

Esbjerg: - De svært handicappede borgere er holdt ude fra besparelserne, og det er jeg rigtig glad for, siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social- & Arbejdsmarkedsudvalget.

Kraftcentret skal spare

Anderledes ser det ud for det ellers succesfulde Kraftcenter, hvor politikerne mener, at der kan skæres 1,4 mio. kr. over budgetperioden. Der skal skabes en større gennemstrømning, således at brugerne får en midlertidig støtte frem for et mere blivende tilbud.

- Kraftcentret er et unikt tilbud til blandt andet personer med psykiske problemer. Behandlingen lykkes rigtig godt, men vi ønsker at sikre, at brugerne kommer videre, siger Henrik Vallø.

Endelig betyder et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og ønsket om at styrke driftssituationen omkring Center for Misbrug & Udsatte, at centret får 13 mio. kr. over budgetperioden. Heraf anvendes ca. fire mio. kr. til øgede medicinudgifter til substitutionsbehandling, og ca. ni mio. kr. til at sikre en normal drift med lægebemanding med mere.