Presset efter ingeniører ventes at få 120 til starte på studiet i Esbjerg

Kvinder rykker ind på flere og flere højere uddannelser. Også inginiørstudierne på Aalborg Universitet Esbjerg har en pæn del kvindelige studerende, som her i offshore Vind- og Bølgelaboratoriet. En ny Bioengineering-uddannelse ventes at trækker endnu flere studerende. Foto: Lars Horn Baghuset

Fremtidens ingeniøruddannelser ventes at få stor søgning. Og Bioengineering vil tiltrække flere kvindelige studerende til de vellønnede universitetsuddannelser.

Esbjerg: Ingeniører er efterspurgte. Og ingeniøruddannelserne i Esbjerg er eftertragtede. Op mod 120 unge ventes at starte på Aalborg Universitet Esbjerg efter sommerferien. - Vores uddannelser har et godt image blandt de unge. Vi vil gerne være med til at udnytte energien bedre og deltage i hele den grønne omstilling. Og det vil vores studerende også. Det er jo derfor, vi er her, siger Jens Bo Holm-Nielsen, der er sektionsleder for instituttet for Energi Teknologi med fire ingeniøruddannelser på Aalborg Universitet Esbjerg. Han håb er, at der starter 30 nye studerende på hver af de fire ingeniørstudier i denne omgang: Energiingeniør, elektronikingeniør samt de to gammelkendte uddannelser til maskiningeniør og bygningsingeniør, som stadig kan tages på diplomniveau i Esbjerg. Der er intet loft for antal studerende på ingeniørstudierne i Esbjerg. - Med en ingeniøruddannelse er man klædt rigtig godt på til fremtiden, jobmarkedet for ingeniører har næsten aldrig været bedre, lokalt ønsker virksomhederne flere unge talenter, og man kan sagtens starte en international karriere som ingeniør i Esbjerg, fortsætter Jens Bo Holm-Nielsen.

sTUDERENDE Der dimitterer 42 ingeniører fra AAU Esbjerg i slutningen af juni 2019:I øjeblikket er det samlede antallet studerende på de fire ingeniøruddannelser.



Energi: 88Elektronik: 52Bygge*: 52Maskin*: 54*inklusiv master studerende

Foto: Lars Horn/Lars Horn / Baghuset De tekniske og naturvidenskabelige universitets-uddannelser står stærkt. Og maskiningeniør og bygningsingeniør kan man stadig blive i Esbjerg på den 3,5 årige diplomuddanelse. Foto: Lars Horn/Baghuset

Verdensklasse uddannelse Aalborg Universitets ingeniøruddannelser er i verdensklasse. De er bedømt til at være fjerdebedst i hele verdenen, viser en undersøgelse af uddannelsernes kvalitet. Topplaceringen skyldes blandt andet, at studiet i Esbjerg ud over det teoretiske også er meget praktisk og virksomhedsorienteret. På instituttet for Energi Teknologi er der et tæt samarbejde med de vestjyske virksomheder, så de diplomstuderende kommer ud i virksomhedspraktik. - Det er en rigtig god måde til at få et job efter studiet, og det helt rigtige job, siger sektionslederen. I dag er der flere og flere kvinder, der vælger ingeniørvejen, og mange blomstrer virkelig op under studiet. Og med en helt ny masteruddannelse i Bioengineering forventer Jens Bo Holm-Nielsen, at endnu flere kvinder vil søge ind på dette ingeniørstudium. Det starter til efteråret 2020 i samarbejde med Kemi- og Bioscience i Esbjerg. - Det vil blive ingeniører, der har jobmarkedet foran sig på en rigtig positiv måde, siger han.

Foto: Lars Horn/Lars Horn / Baghuset Gennemstørmsmålinger kan foretages med avanceret udstyr påå universitetet i Esbjerg. Foto: Lars Horn/Baghuset

God startløn Generelt har ingeniører en rigtig god startløn. Især civilingeniørerne fra masteruddannelserne får efter fem års uddannelse rigtig gode lønninger, så nyuddannede med gode forhandlingsevner i dag får næsten det samme som ingeniører med mange år i faget. Som et eksempel ventes der små 20 færdiguddannede energiingeniør i Esbjerg, og om 3-6 måneder vil de alle være i job, forudser instituttets leder. Energiingeniørerne vil komme til at arbejde med energi både offshore med olie, gas og havvind og på land med energistyring m.m. Elektronikingeniørerne arbejder med fremtiden i form af robotter, droner og automatisering af industriel produktion. Den grønne omstilling og bæredygtighed er AAU Esbjerg en aktiv deltager i. - Der bliver et kæmpe behov for ingeniører indenfor vores felter i 2020'erne, siger Jens Bo Holm-Nielsen, der også glæder sig over en stærkt samarbejde med Sydvestjysk Sygehus. Han forventer, at den kommende lægeuddannelse på SVS og Bioengineering-uddannelsen vil give grundlag for fælles forskning. I dag er en IT-ingeniør fra Aalborg Universitet leder af et 3D laboratorium på sygehuset.