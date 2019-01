Social & Arbejdsmarkedsudvalget forsøgte mandag at få en halv million kroner hos økonomiudvalget, for nu lurer katastrofen for karateprojektet, som i mange år har hjulpet unge med svære problemer videre i livet. Men svaret var nej i første omgang.

- Der er enighed bordet rundt om, at det er et godt projekt, som vi har et varmt hjerte for allesammen, men udvalget må forsøge at prioritere inden for eget budget, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har - efter et besøg hos karateprojektet i december - forgæves forsøgt at finde den nødvendige halve million inden for eget budget og bad derfor som en sidste udvej økonomiudvalget om en tillægsbevilling. I stedet er sagen nu blevet sendt tilbage til udvalget med besked om at forsøge igen.

Karateprojektets målgruppe er unge, aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere, hvoraf nogle har været udsat for misbrug, fysisk og psykisk vold og i det hele taget ikke har haft nogen let vej gennem livet indtil nu. Projektet har eksisteret i 14 år og hjulpet flere end 200 frem mod et bedre liv, og kommunen har hidtil købt 12 årlige pladser af Esbjerg Karate Klub for én million kroner - et beløb, der med budgetforliget i efteråret er halveret og som kan betyde lukning af tilbuddet.

Esbjerg: Der var et vist mål af forståelse, men ingen penge, da formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) dukkede op til økonomiudvalgsmødet mandag og bad om en tillægsbevilling på en halv million kroner til Karateprojektet, der ved politikernes budgetforlig for få måneder siden lige netop ikke fik tildelt de nødvendige 500.000 kroner.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor vi sagde nej til bevillingen på den halve million kroner, burde vi nok have haft et mere fyldestgørende svar på, hvad der ville ske med de mennesker, der i givet fald ikke længere kunne have plads i projektet. Nu skal sagen belyses grundigt, for vores fokus er selvfølgelig, at borgerne ikke må komme i klemme, siger Lambertsen.

Et nyt forsøg

I 2014 købte kommunen pladser i karateprojektet for en halv million kroner, men i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 købte kommunen pladser for én million kroner.

- Vi har debatteret pengene til karateprojektet så mange gange, hvor jeg har ønsket projektet permanentgjort, så karatefolkene ikke skal gå i uvished om, hvorvidt projektet er købt eller solgt. Jeg er sådan set enig i, at sagen måske ikke var så klart fremstillet i budgetforhandlingerne - altså at en halvering af kommunens køb af pladser ville ende i en total nedlukning. Det var ikke lysende klart. Men hvis det sker, ødelægger vi det for en stribe borgere, der ikke kan rummes i andre tilbud, mener Henrik Vallø, der nu vil holde møde med forvaltningen om sagen i et nyt forsøg på at finde penge nok til at køre videre som hidtil frem til de næste budgetforhandlinger.

- Til den tid håber jeg, vi så langt om længe kan få gjort karateprojektet permanent. Der er i allerhøjeste grad brug for det - karateklubben har endda 10 borgere i projektet, som klubben ikke får penge for. Der er tale om en gruppe mennesker med så tunge problematikker, at de vil koste kommunen langt flere penge, hvis de ikke forbliver i projektet, siger Henrik Vallø.