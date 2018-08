Premiere på EsbjergRevyen: Fem publikummer anmelder

Anders Skelmose Jørgensen, projektchef i Coop, tidligere amatørskuespiller inden for teater og revy i Esbjerg: -Jeg har sjældent før oplevet så god en revy. Jeg plejer ikke at larme, når jeg ser revy, men det gjorde jeg under EsbjergRevyen. Det var virkelig skarpt og gennemspillet, og ved slutningen af 2. akt tænkte jeg: ?Gud, er vi allerede færdige??. Jeg grinede mest af 1. akt, som bare var let og sjov fra start til slut, mens 2. akt havde lidt mere kød på med mere underfundighed, satire og politik. Ting, man skulle tænke lidt mere over. Måske man kunne have lavet en lidt bedre fordeling, og dog, nej, det fungerede nu rigtig godt. Jeg vil især fremhæve nummeret med bedemandsforretningen, for jeg elsker den galgenhumor, der kom frem der. Jeg er pissehamrende stolt af at komme fra Esbjerg, som har så fantastisk professionel en revy.