Preben jævner Bramming Rådhus med jorden

Hele den sydvendte gavl på Bramming Rådhus var tidligt mandag eftermiddag blevet væltet af maskinfører Preben Bang, som her ses inde i styrhuset på gravkoen. Foto: Ole Maass.

Maskinfører Preben Bang gik mandag morgen med sin gravko i gang med at rive Bramming Rådhus ned. Det er et større projekt, som han forventer vil vare mellem én og to uger.

BRAMMING: Det, der før var en sydvendt gavl af røde mursten, er nu et stort gabende hul ind i den tomme skal af mure, som engang udgjorde et rådhus i Bramming. Manden, som har lavet hullet med sin gravko er maskinfører Preben Bang fra Filskov, som er specialist i at rive bygninger ned - herunder tidligere rådhuse. - Ja, jeg har da før revet nogle gamle rådhuse ned. Blandt andet i Vejen, Give og i Ørbæk på Fyn, siger Preben Bang med smil på læben. Han er ansat som maskinfører i firmaet P. Olesen A/S, som er specialister i nedbrydning. Det er dette firma, som har entreprisen på det store nedbrydningsprojekt af rådhuset efter, at medarbejdere fra det sjællandske firma KH Miljø de foregående uger har arbejdet med at miljøsanere hele rådhuskomplekset og pillet asbest, jern og metal, isolering, pvc og gips ud af bygningen.

51 boliger På rådhusgrunden skal Bramming Boligforening opføre 51 nye boliger, som bliver mellem 56 og 111 kvadratmeter store. Boliger med en forventlig månedlig husleje på mellem 3920 kroner og 7770 kroner.

Foto: Foto: Ole Maass Maskinfører Preben Bang har tidligere væltet rådhuse i både Vejen, Give samt i Ørbæk på Fyn. Foto: Ole Maass.

Ene mand Preben Bang er en erfaren maskinfører, som mandag eftermiddag er ene mand på pladsen i gang med nedbrydningsarbejdet. Betyder det, at du selv skal banke hele bygningen ned? - Ja, det regner jeg med. Om jeg så får forstærkning lidt senere ved jeg ikke endnu. Der er noget sorteringsarbejde. Isoleringen skal pilles fra og ikke i samme bunke som murstenene, siger Preben Bang. Hvor lang tid tager det for dig at banke Bramming Rådhus ned? - Én til to uger - mere præcist kan jeg ikke sige det. Det er jo en stor bygning - måske 1000 kvadratmeter eller noget i den stil. Er det farligt arbejde, det du er i gang med lige nu? - Nej, jeg sidder jo godt og trygt inde i førerhuset på gravkoen. Men man skal selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre. De store TT-dragere af beton brækker nemt over, når man dasker til dem med gravkoen, men farligt er det ikke. Det gælder om at holde afstand, når noget vælter ned, og når jeg laver det her er der selvfølgelig ikke andre mennesker lige i nærheden af, hvor jeg arbejder, understreger manden, som ene mand har fået jobbet af jævne Bramming Rådhus med jorden.

Foto: Foto: Ole Maass Det er et omfattende arbejde at nedrive en så stor bygning som det gamle rådhus i Bramming. Preben Bang forventer det tager mellem én og to uger. Foto: Ole Maass.