Præstegårdsskolen har færre voldssager

I løbet af foråret har Præstegårdsskolen Urban haft 18 indberetninger om vold mod lærere i indskolingen, hvoraf 9 af dem har været af fysisk karakter. Det er en forbedring sammenlignet med efteråret, hvor skolen havde 44 indberetninger. Skolelederen begrunder udviklingen med, at skolen laver et stort stykke arbejde med at registrere og analysere de forskellige voldsepisoder.

Esbjerg: Siden efteråret har Præstegårdsskolen Urban fået nedbragt antallet af voldstilfælde på skolen. I efteråret var tallet oppe på 44 tilfælde, og i løbet af foråret har der været 18 tilfælde, hvoraf 9 af dem har været registreret som fysiske. Den udvikling glæder skolelederen Steffen Lawaetz. - Jeg er meget tilfreds med det store og grundige stykke arbejde, der er blevet lagt for at nedbringe tallene, og derudover er jeg tilfreds med, at arbejdet umiddelbart ser ud til at virke. Fra 44 indberetninger i efteråret til 18 sager i foråret er en fornuftig udvikling, selv om tallene selvfølgelig kan gå op og ned, siger Steffen Lawaetz. Præstegårdsskolen Urban havde i løbet af skoleåret 2017-2018 fået 75 indberetninger om vold mod lærere primært begået af eleverne i de yngste klasser - det vil sige i indskolingen fra 0. - 2. klasse. Her var 42 af indberetningerne af fysisk karakter, som vil sige skub, slag, spark eller kast med ting mod lærerne. Det gjorde, at Arbejdstilsynet gav skolen et påbud, som skolen nu har arbejdet efter siden. Påbuddet betød, at skolen skulle have nedbragt antallet af episoder inden 1. marts, og det er lykkedes. Derfor har skolen skrevet en rapport om, hvor langt de er nået, og hvad de arbejder med i fremtiden. Nu afventer skolen, at Arbejdstilsynet på et tidspunkt kommer på uanmeldt besøg.

Sagen kort Præstegårdsskolen kom i søgelyset i efteråret 2018, fordi der i skoleåret 2017-2018 havde være 75 indberetninger af vold mod lærere primært begået af elever i indskolingen, hvilket vil sige 0. til 2. klasse. Af de 75 tilfælde var 42 af fysisk karakter.

Allerede i januar lignede det, at skolen var ved at knække kurven, da der kun var tre registreringer siden midt november og frem til midt januar.

I første halvår af skoleåret 2018/2019 var der 44 registreringer.

Siden årsskiftet har der været 18 registreringer.

I de 18 registreringer har 9 været fysiske, 8 verbal samt en enkelt under betegnelsen andet.

Andet er en mindre episode, som blandt andet kan handle om dårlig attitude.

Mere registrering og analyse Præstegårdsskolen Urban har ifølge Steffen Lawaetz valgt at registrere mere, end påbuddet krævede. Men det er et valg, har skolen truffet for at sikre sig bedre læring af episoderne. - Hvis vi bare registrerede, som påbuddet kræver, ville der være meget, som vi ikke ved. Derfor registrerer vi meget grundigt og bruger meget tid på at analysere episoderne, for at bruge dem fremadrettet og kvalificere den forebyggende praksis. Vi sænker tallene stille og roligt, og vi udfører et stort stykke arbejde, som langsomt giver resultater, siger Steffen Lawaetz, der ikke vil nærmere ind på de forskellige episoder fra foråret andet end fortælle, at det er foregået i indskolingen.