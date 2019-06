Power vil massehyre i Esbjerg: 45 nye job skal besættes

Elektronik- og hvidevarekæden Power slår efter sommerferien dørene op til en splinterny butik i Esbjerg og skal nu ud at besætte 45 nye stillinger. Den 20. juni kl. 16.30 inviteres alle interesserede til informationsmøde i ECH Park.

Esbjerg: Power fortsætter sin ekspansion og åbner - som JydskeVestkysten onsdag kunne afsløre - efter sommerferien en 2.000 kvadratmeter stor butik i Stormgade 155 i Esbjerg - lige siden af Bilka. Kædens indtog i Sydvestjylland betyder 45 nye arbejdspladser, så nu går Power på medarbejderjagt, oplyser kæden i en meddelelse.

Torsdag den 20. juni kl. 16.30 afvikler Power et informationsmøde i ECH Park, hvor alle interesserede kan komme forbi og høre mere om de forskellige jobfunktioner og Power som arbejdsplads.

- Selv om blækket på vores lejekontrakt knap er tørt, så er vi allerede i fuld gang med vores rekruttering her i Esbjerg. Det kræver selvsagt en ekstra indsats, når hele 45 nye stillinger skal besættes, så nu har vi taget initiativ til et informationsmøde om Power og de mange jobtyper, vores nye Esbjerg-butik kommer til at tilbyde, siger Jesper Boysen, administrerende direktør hos Power.