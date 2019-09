Power klar til Esbjerg-åbningsfest: Her er datoen

Han for længst sat sit Esbjerghold, hvor varehuschef Kasper Sams sammen med 40 ansatte og en stribe håndværkere er ved at lægge sidste hånd på butikken, så den kan være åbningsklar.

- Esbjerg har længe stået højt på Powers ønskeseddel, og jeg fornemmer også, at byen glæder sig til at få en ny elektronik- og hvidevarebutik. Vi planlægger nu et brag af en åbningsfest, hvor vi fylder den nye butik op med masser af varer til vanvittige priser, udtaler direktøren.

Administrerende direktør i Power-kæden Jesper Boysen lover, at det kommer til at ske med et brag af en åbningsfest med masser af køtilbud, konkurrencer, kaffe og morgenbrød.

Esbjerg: Elektronik- og hvidevarekæden Power er nu klar til at mangfoldiggøre datoen for kædens åbning i Esbjerg.

Power er et forholdsvis nyt koncept, men historien begynder faktisk helt tilbage i 1962 i Norge. Her gik 46 norske elinstallatører sammen i en fælles indkøbsforening for at give kunderne de bedste mærkevarer til favorable priser, der efter noget tid blev en del af Expert.I 2017, skiftede Expert AS navn til Power International AS. I dag driver Power International AS, Power, Punkt1, Expert, 2tal, Elplus i Danmark, samt Power i Norge, Sverige og Finland. Kæden ejes primært af to driftige nordmænd, der også står bag firmaerne Wilhelmsen AS og Dolphin Invest AS. Power har i dag butikker i blandt andet Glostrup, Herlev, Odense, Frederiksberg, Randers, Viby J., Nykøbing Falster, Sønderborg, Holstebro, Tilst, Herning, Lyngby, Holbæk og Køge. Forleden åbnede man også i Aalborg.

Vil ruske op i Esbjerg

Power vil op til åbningsfesten distribuere flere end 145.000 åbningstilbudsaviser i hele Sydvestjylland og forventer, at 800-1.000 kunder vil stå i kø fra morgenstunden.

- Vi kommer til at ruske op i Esbjerg og Sydvestjylland. Her mangler simpelthen konkurrence inden for elektronik- og hvidevarer. Det kommer Power til at lave om på. Vi skruer nu op for konkurrencen og ned for priserne - både til vores åbningsfest og i fremtiden, siger Jesper Boysen.

Åbningstilbuddene offentliggøres i løbet af onsdag den 4. september, og når Powers husstandsomdelte aviser rammer postkasserne.

Da Power for nyligt åbnede sin seneste butik i Aalborg havde man 4.000 kunder i kø på åbningsdagen, mens 14.000 var igennem butikken den første åbningsdag. Det betød samtidig, at der i butikken i Aalborg blev omsat elektronik- og hvidevarer for omkring 20 millioner kroner.