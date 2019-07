Poul Krebs koncert i Ribe: Der skal sælges 500 billeter før det løber rundt

Mandag eftermiddag var der solgt 200 billetter til lørdagens Open Air-koncert på Hovedengen, men arrangør Claus Pedersen, bestyrer af Danhostel Ribe er meget fortrøstningsfuld i forhold til de kommende dages billetsalg - og muligheden for at få økonomien til at løbe rundt.

RIBE: Vejrguderne lover på forhånd ideelt koncertvejr på lørdag: 20 grader, sol og lidt overskyet, men først og fremmest tørvejr. Kommer det til at holde stik tør Claus Pedersen, bestyrer af Danhostel i Ribe også godt tro på, at der kommer de 400-500 mennesker, der skal til for at få balance i økonomien, når han står bag en dags-festivalen, Musik på Engen.

Her er Poul Krebs det store trækplaster, og her vil man kunne høre Krebs både i en akustisk udgave om eftermiddagen og med band og strøm til forstærkere og guitarer lørdag aften.

- På nuværende tidspunkt har vi solgt små 200 billetter. Det er helt fint og lever meget godt op til vores forventninger. Jeg regner med, at mange lige venter og ser, hvordan vejret tegner sig, og det ser heldigvis fornuftigt ud for de kommende dage. Og så håber jeg på, at folk i Ribe er med på ideen om en stor koncert på Hovedengen med udsigt til Domkirken på en koncertplads, som ikke bliver smukkere. Og så satser vi da også på, at masser af danske gæster i byen har lyst til at få en musikalsk oplevelse, lyder det fra Claus Pedersen.

Det siger han mandag eftermiddag, mens han har travlt med at booke amerikanske og hollandske gæster ind på vandrerhjemmet, ligesom et par italienske turister også lige kigger forbi for at leje et par cykler, så de kan komme på opdagelse i Ribe og omegn.