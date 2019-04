Poul Erik fik påskeæg af politiet for god nabohjælp

Poul Erik Olesen fra Esbjerg fik i påskedagene besøg af Syd- og Sønderjyllands Politi, der kom for at overrække ham et stort påskeæg som tak for at være en god nabohjælper.

Esbjerg: For at vise, at man sætter pris på god nabohjælp til at holde indbrudstyvene væk fra villakvartererne, besøgte Syd- og Sønderjyllands Politi i dagene op til påskeferien Boldesager for at give et stort påskeæg til Poul Erik Olesen for at være en god nabohjælper.

Ifølge politiet er Poul Erik Olesen blev indstillet af beboere på Birkedals Allé, og derfor parkerede de tirsdag før påskedagene politibilen foran hans hus ved Birkedalsparken.

- Jeg havde besøg af mit 2-årige barnebarn, der elsker alt med politiet. Han så en politibil ud af vinduet, og det viste sig, at de stoppede foran vores hus, siger Poul Erik Olesen, der har et nabohjælp-mærke på sin postkasse og et skilt med nabohjælp hængende i lygtepælen foran stuevinduet.

Til Poul Erik Olesens store overraskelse kom betjentene for at overrække ham et påskeæg og et fint brev, der viser, hvor meget de sætter pris på hans hjælp i kvarteret, og at han som engageret nabohjælper er med til at skabe tryghed i et boligområde.

- Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ, og jeg vil gerne rose politiet for, at de påskønner de initiativer, der sker rundt omkring i landet, siger Poul Erik Olesen, der dog ikke mener, at netop han har gjort noget specielt for at fortjene et påskeæg.