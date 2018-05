Postorkestret spiller til Late Night

ESBJERG: Fredag 1. juni klokken 20.00 er der koncert med Esbjerg Postorkester.

Det foregår på Torvet i forbindelse med, der er Late Night over hele byen.

Det er orkestrets første koncert med dets nye dirigent Jean-Michel Clemmensen. Hans musikalske karriere går helt tilbage til en barndom som trompetist i Tivoligarden og MGK. Derefter uddannede han sig til trompetist på musikkonservatoriet i Esbjerg, og siden er der også kommet både en musikpædagogisk og en småbørnspædagogisk uddannelse i bagagen.

Koncerten denne aften byder blandt andet på numre som "If Tomorrow Never Comes" og "Under The Boardwalk" og meget andet godt.

Esbjerg Postorkester er åbent for musikere, hvis det har interesse. Der øves hver onsdag klokken 19.30 på Spangsbjergskolen, står der i pressemeddelelsen. /exp