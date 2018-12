Posthusets egenkapital er gået i minus: Ejer har aldrig haft bedre mavefornemmelse

Jesper Ølgaard Nielsen er fuld af optimisme, selvom hans madmekka, Posthuset Esbjerg ApS, netop har offentliggjort et regnskab med underskud. Arkivfoto: H. C. Gabelgaard

Trods en forventet dukkert i Posthusets første "rene" regnskab, er byens nye restaurationskoncept i tre etager i det tidligere posthus på Torvet på ret kurs, siger indehaveren Jesper Ølgaard Nielsen.

Esbjerg: Underskuddet blev på 2,6 millioner kroner efter skat, og egenkapitalen gik i minus med godt og vel en million kroner. Det er to af de tørre nøgletal i årsrapporten 207/2018 for Posthuset Esbjerg ApS, som er selskabet bag Esbjergs nye kulinariske hurlumhejhus i bygningen på Torvet, som tidligere husede byens centrale posthus. Alligevel siger Posthusets ejer Jesper Ølgaard Nielsen, at han er mere positiv end nogensinde, og at alt trods de sædvanlige begynderjusteringer følger planen. Den 47 årige entreprenante restauratør, som har masser af erfaring i branchen fra blandt andet Fun World i Sædding og Butcher på Tovværket, satsede for cirka to år siden stort med en samlet investering i størrelsesorden 20 millioner kroner i et for Esbjerg uset madmekka med tre restaurationer i tre etager i den smukke, fredede hjørnebygning: Restaurant Posten i stueetagen med udendørsservering, gourmetrestauranten Loftet Fine Dining oppe under loftet og en natklub, som er blevet afløst af den sportsgale gastrobar, Homerun. Nu har Posthuset Esbjerg ApS offentliggjort selskabets første rigtige "rene" regnskab - sådan næsten da. - Vi har fortsat i dette regnskab afholdt en del engangsudgifter, som relaterer sig til opstarten, men vi er naturligvis ikke tilfredse med resultatet, selv om det ikke kommer bag på os, at det ender med minus, siger Jesper Ø. Nielsen.

I min filosofi er man nødt til at prøve sine ideer af. Måske koster det nogle lærepenge, men så går man heller ikke og ærgrer sig over, at man intet gjorde. Jesper Ø. Nielsen, indehaver, Posthuset Esbjerg ApS

Anmeldelse Posthusets gourmetrestaurant Loftet Fine Dining rendte i sidste måned ind i en dårlig anmeldelse, da en madanmelder fra Jyllands Posten dukkede op.Ifølge Jesper Ø. Nielsen kom madanmelderen på et uheldigt tidspunkt, men som et kuriosum havde restauranten kort forinden besøg af en repræsentant fra White Guide, som er Nordens førende restaurantguide.



Her fik repræsentanten de samme retter, som madanmelderen, og besøget fra White Guide resulterede i, at Loftet Fine Dining blev optaget i restaurantguiden.



White Guide er en uafhængig spiseguide, hvor nogle af Danmarks bedste restauranter i repræsenteret.

En pæn formue Han understreger samtidig, at regnskabet, som blev afsluttet den 30. juni, er præget af relativt store afskrivninger, og at driften balancerer. Egenkapitalen vil han gendanne via indtjeningen i de kommende år, og de seneste seks måneder med vækst i omsætningen på 10-12 procent, giver Jesper Ø. Nielsen blod på tanden. - Jeg medgiver gerne, at jeg ikke havde forventet så megen turbulens, som vi oplevede i starten, men der er ingen udfordringer, som ikke kan løses, og vi har også stadig noget arbejde at gøre. Men det er længe siden, jeg har haft så god en mavefornemmelse. Jeg er på ingen måde nervøs for projektet, som har skullet effektiviseres løbende, og hvor vi hele tiden har tænkt langsigtet, siger Jesper Ø. Nielsen. Den i Bramming bosiddende ejer af Posthuset har i forvejen en ganske pæn formue stående i sit personlige holdingselskab, Fun World Holding ApS, hvorfra han også har lånt størstedelen af den investerede kapital i Posthuset Esbjerg ApS.

Stærkeste overlever Væksten i forretningen kommer efter, at Posthuset ændrede konceptet og droppede den omkostningstunge natklub til fordel for sportsbaren Home Run. Desuden etablerede Jesper Ø. Nielsen i maj måned en diner transportable med Ganens Fryd. Han erkender også, at den nærmest eksplosionsagtige vækst i antallet af nye spisesteder i midtbyen har påvirket resultatet. - Alle skal ligesom prøve at starte noget op, og det er slet ikke umuligt, at der kommer flere til, men i sidste ende er det de stærkeste der overlever, og vi tror på det, vi laver nu. Selve kerneforretningen med Restaurant Posten har generet omsætning fra dag et, siger Jesper Ø. Nielsen. For indeværende regnskabsår forventer han også en underskud, men mindre end de 2,6 millioner i 17/18. Og når han næste sommer tager hul på regnskabet for 19/20, siger han, at konceptet skal stå helt skarpt, parat til at levere et positivt resultat.