Porsborg får grønt lys til madprojekt i tidligere plastfabrik

Ribe: Kommunens Plan & Miljøudvalg har sagt ja til at udarbejde en ny lokalplan, så restaurationsvirksomheden Porsborg ISV i Ribe kan arbejde videre med planerne om at omdanne den tidligere plastfabrik Berima til samlingssted for centralkøkken, selskabslokaler, kursus- og konferencelokaler samt spisested.

Beslutningen kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, og dermed vil der også være behov for at foretage en ændring af kommuneplanen, som giver mulighed for at etablere en virksomhed af den pågældende type på ejendommen.

- Der har været mange spekulationer i forhold til, hvad denne bygning kunne bruges til, og vi vil gerne støtte Porsborgs nytænkende ønsker for området, siger udvalgsformand Karen Sandrini(S) efter et møde i udvalget mandag formiddag.

- Vi synes deres idéer er gode, og vi mener godt, ejendommen kan bære det, de ønsker. Samtidig har vi Hotel Ribe længere oppe ad gaden, og vi synes i udvalget det er godt med mere liv i denne bydel, siger Karen Sandrini.

Hun understreger, at der i forbindelse med planlægningen bør lægges særlig vægt på håndtering af trafikale forhold, parkering og virksomhedens påvirkning af naboejendommene i forhold til støj, lugt med mere.

Det videre forløb bliver ifølge Karen Sandrini, at sagen nu skal videre til Byrådet hvorefter planen skal i høring, inden folkene bag Porsborg for alvor kan sætte gang i deres planer for området.