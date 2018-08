Populære navne indtager Torvet fredag aften

Fredag aften er der mulighed for at tage pulsen på populærmusikken i Danmark anno 2018, når Skala FM arrangerer Music 4 Free med en række af de mest populære kunstnere i landet lige nu.

Music4Free har gennem årene gjort det til en kunstart at opsnappe artister, der er på vej til noget større som fx Rasmus Seebach, der var på scenen i 2009. I år er ingen undtagelse og på plakaten kan man finde flere nyere navne såsom Nicklas Sahl, Pauline og Alexander Oscar.

Som navnet antyder er Music4Free gratis, og i år indtager otte forskellige artister scenen i løbet af aftenen, to af dem med band. Koncerterne begynder klokken 19 og frem mod midnat indtager blandt andre Basim, Bro, Kesi, Skinz og Kato skiftevis scenen for at spille op til fest.

Esbjerg: Fredag aften er traditionen tro et af især det yngre publikums højdepunkter på Torvet i Esbjerg Festuge, når landsdelens egen radiokanal Skala Fm flytter hitlisten ud af radioen og ind på Torvet.

Regnen er ingen hindring

Regnen har indtil videre været en fast del af årets festuge, og det har kunnet mærkes på antallet af gæster foran scenerne. Erfaringen viser dog, at der skal lige mere end regn til at få populærmusikkens unge tilhængere til at blive hjemme en fredag aften.

Tidligere år anslås koncerterne at have tiltrukket op mod 15.000 mennesker til Torvet, og selvom regnen væltede ned under sidste års koncert, var der fyldt godt op rundt om rytterstatuen.