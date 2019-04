Populær restaurant på havnen er sat til salg

Vita Jellesen og Tom Hansen har nået den pensionsmodne alder og ønsker nu at hellige sig deres otium. Salgsprisen for Restaurant Sydvesten er 3,9 millioner kroner.

Esbjerg: Efter 33 år på Restaurant Sydvesten har værtsparret Vita Jellesen og Tom Hansen besluttet at sætte den velrenommerede restaurant i Fiskerihavnsgade til salg for 3,9 millioner kroner.

- Vi har nået den pensionsmodne alder og ønsker nu at hellige os vores otium, fortæller Vita og Tom, som har orienteret personalet på cirka en halv snes ansatte om deres beslutning. De blev kede af at høre, at vi sætter restauranten til salg, men de forstår alle sammen, at vi snart vil til at slappe af, siger værtsparret.

Tom og Vita har haft mange travle år med arbejdsdage på mellem 12 og 16 timer, og der har aldrig været mulighed for at tilbringe en ferie på tre uger sydpå.

Sydvesten er kendt for at servere klassisk dansk mad og drives fortrinsvis som frokostrestaurant med både private og erhvervsfolk som gæster, men også mange turister gæster etablissementet. Der holdes også aftenselskaber, ligesom der leveres mad ud af huset. Selve ejendommen er opført i røde mursten og med rødt tegltag i 1947 og har tidligere heddet Tutten, Marketenderiet, Hos Marie, Café Nyhavn og Fiskerihavnens Cafeteria.