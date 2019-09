Populær rektor modtog ridderkorset

ESBJERG: Forud var der foretaget grundige undersøgelser af politiet og PET, så rektor Erling Petersson havde godt lugtet lunten, da han onsdag formiddag skulle overraskes med at modtage ridderkorset af Dannebrogordenen under skolens morgensamling.

Hvad den populære og snart afgående rektor dog ikke vidste, var, at han skulle iføres en ridderhjelm, inden han gennem en espalier dannet af skolens mange gymnasieelever gik op til scenen.

- Det har behaget Hendes Majestæt, Dronning Margrethe II af Danmark, at tildele ridderkorset af Dannebrogordenen til rektor Erling Kurt Petersson, læste bagmanden Flemming Just op.

Flemming Just er formand for skolens bestyrelse og desuden museumsinspektør på Sydvestjyske Museer, og det var i egenskab af sidstnævnte, at han havde kunnet fremskaffe en ridderhjelm til lejligheden.

- I sin mere end 20-rige gerning som rektor har Erling Petersson i høj grad skabt en ånd på skolen blandt elever og ansatte, hvor elevernes dannelsesproces har været i centrum. Betoning af solid faglighed kombineret med et stærkt elevengagement har givet Erling Petersson en helt usædvanlig opbakning fra elever, forældre og ansatte, lød det også - blandt meget andet - fra bestyrelsesformanden.

Erling Petersson var ét stort smil og takkede inderligt for den flotte hæder.