Populær polak er årets brandmand i Ribe

35-årige Grzegorz Ostrowski blev løftet i guldstol, da han blev kåret som årets brandmand. Yderst til højre er det formanden for Ribe Brandmandsforening, Søren Christensen, som afslørede at det var den polske deltids brandmand, som skulle hædres. Foto: René Aunsbjerg Fogh.

35-årige Grzegorz Ostrowski blev fredag aften kåret som årets brandmand i Ribe. Han startede som frivillig brandmand, men er nu deltidsbrandmand i det lokale brandvæsen, hvor han glæder sig over at have nogle fantastiske kammerater.

RIBE: Det var tydeligvis et særdeles populært valg, da formanden for Ribe Brandmandsforening, Søren Christensen, fredag aften ved nytårsparolen på byens brandstation kaldte polsk-fødte Grzegorz Ostrowski frem for at modtage hæderen som årets brandmand i Ribe. Den 35-årige polak kaldes Vuk af brandmandskollegerne - som ham der gennemgår en masse prøvelser i filmen "Nye mænd i gamle biler". Det er kærligt ment, for Grzegorz er en mand med masser af humor, og han priser da også kammeratskabet i det lokale brandvæsen som én af de vigtige grunde til, at han meldte sig først som frivillig brandmænd og nu er deltids brandmand.

Bor i Vilslev 35-årige Grzegorz Ostrowski bor i Vilslev sammen med sin kæreste og hendes to børn. Desuden har han sine egne børn boende hver anden uge. Han bruger meget af fritiden på arbejdet som deltids brandmand, men bliver også med jævne mellemrum kaldt ud i tjeneste midt i arbejdstiden. Han arbejder som kleinsmed på metalvirksomheden Gantech på Industrivej i Ribe.

Fantastiske venner - Jeg har været med i seks år, og jeg har lært en masse og fået nogle fantastiske venner her, siger den 35-årige polak, som kom til Danmark for 11 år siden. Det gjorde han for at finde lykken og et job, og siden blev han gift med en dansk pige, fik to børn og i de seneste fem år har han haft fast arbejde som kleinsmed på metalvirksomheden Gantech i Ribe. Her blev han uddannet som voksenlærling, og for godt et år siden blev han efter indstilling fra kolleger og ledelse på sin arbejdsplads hædret med firmaet Danbors legat på 5000 kroner ved Fagenes Fest i Esbjerg. Det gjorde han både på grund af faglig dygtighed, men også fordi han er en kollega, som spreder god stemning omkring sig.