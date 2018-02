Lone Mikkelsen endte med at tage imod præmien, men hun mener fortsat, at Outletland vildleder i deres konkurrencer på Facebook. Filtskolene her kostede hende 500 kroner af præmiesummen pr par, fordi hun skulle betale den vejledende udsalgspris. Andre kunder har kunne købe dem til 80 kroner. Foto: Dorthe Lodberg

Lone Mikkelsen fra Esbjerg følte sig som en heldig kartoffel, da hun vandt for 10.000 kroner børnetøj i en lodtrækning på pop-up butikken Outletlands Facebookside. Da hun mødte op i butikken for at hente præmien, var sagen dog en anden.

Esbjerg: Vind børnetøj for 10.000 kroner ved at skrive en kommentar med dit barns alder og køn. Sådan skriver pop-up-butikken Outletland i et Facebookopslag, der har fået hundredvis af reaktioner fra håbefulde forældre og bedsteforældre. Outletkæden har hovedsæde i Aalborg, men slår sig ned i en dansk by i en måned ad gangen for at sælge mærketøj til børn til udsalgspriser. Den seneste måned har Outletland haft forretning på Gl. Vardevej i Esbjerg, og butikken har markedsført sin tilstedeværelse i Danmarks femte største by særdeles aktivt på Facebook. Blandt andet med en konkurrence om børnetøj for 10.000 kroner, som Lone Mikkelsen blev den heldige vinder af. Hun har deltaget i konkurrencen for at vinde tøj til sit 9 måneder gamle barnebarn. Efter aftale tropper hun op i butikken for at hente præmien, men stemningen i butikken bliver hurtigt dårlig. - Da jeg kommer derud, siger de, at præmiens værdi er den vejledende udsalgspris, og ikke den outletpris, man ellers betaler derude, forklarer Lone Mikkelsen, der bliver slemt skuffet. - Hvorfor skal jeg give fuld pris? Det har ikke stået nogen steder i opslaget på Facebook. Det er vildledende og derfor beder jeg om en forklaring, men de har ikke nogen, fortæller hun.

Konkurrenceregler

Eventuelle aldersmæssige eller geografiske begrænsninger

Den enkelte præmies værdi

Gevinstchancen og hvor mange præmier, der indgår i konkurrencen

Udvælgelsesproceduren - dvs. hvordan vinderen eller vinderne bliver fundet

Hvornår vinderen trækkes

Hvor og hvornår vinderens navn bliver offentliggjort

Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster



Kilde: Forbrugerombudsmanden En konkurrences vilkår og betingelser skal være tydelige og gennemskuelige for forbrugeren at læse og forstå.Forbrugeren skal blandt andet oplyses om:

Klager til Forbrugerombudsmanden Lone Mikkelsen føler sig snydt, og efter en ophedet diskussion med en ekspedient bliver hun bedt om at forlade butikken og vende tilbage søndag, hvor der vil være en ansvarshavende til stede. Søndag ender Lone Mikkelsen med at tage imod præmien, men hun er skuffet over forløbet med Outletland, og hun mener, at konkurrencen er vildledende. Derfor har hun nu valgt at klage til Forbrugerombudsmanden. - Jeg er rigtig glad for præmien og alt det tøj, jeg har fået til mit barnebarn. Jeg vil virkelig ikke være utaknemmelig, men jeg er ærgerlig over måden, det her foregår på, siger Lone Mikkelsen.

- Det er ren logik Hos Outletland er man ligeledes ærgerlige over sagen. - Vi har udloddet de her konkurrencer cirka 12 gange om året i fem år, og vi har altid gjort det på den her måde. Vi prøver ikke på at snyde nogen. Den reelle værdi af præmien ér jo 10.000 kroner, så for os at se er det ren logik, siger Rasmus Borup Nielsen, indehaver af Outletland. Ovenpå episoden i Esbjerg har Outletland besluttet at ændre ordlyden i deres Facebookkonkurrencer for at undgå lignende misforståelser i fremtiden, og Rasmus Borup Nielsen betragter nu sagen som afsluttet.