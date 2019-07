Populær kaffeknallert risikerer at blive smidt ud af Ribe

Morten Kjældgaard startede for to et halvt år siden med at sælge kaffe fra sin mobile kaffeknallert. Nu har han af kommunen fået at vide, at han ikke må sælge kaffe tættere på end 150-200 meter fra kaffesælgende virksomheder. I praksis betyder det, at han forvises fra bymidten i Ribe.

RIBE: Morten Kjældgaard var temmelig forbløffet, da han forleden fik et brev fra Esbjerg Kommune. I brevet stod der, at han ikke må sælge kaffe fra sin mobile kaffeknallert inden for en afstand på 150-200 meter fra den nærmeste butik, café og restaurant, der sælger kaffe.

Morten Kjældgaard lagde tidligt fredag et opslag på facebook, hvor han beskriver, at han kan blive nødt til at stoppe med at sælge kaffe fra sin kaffeknallert. Fredag eftermiddag havde han fået 79 kommentarer med støtte op opbakning fra ripensere og andre, som har været glade for hans kaffeknallert.

Ok med os

Han fortæller, at han har været rundt hos en række forskellige cafeer og restaurationer i Ribe og spurgt dem, om de har følt sig generet af hans tilstedeværelse.

- De har allesammen sagt, at de har det helt ok med, at jeg er i Ribe med min kaffeknallert.

JydskeVestkysten ville også gerne have spurgt til sagen hos overassistent Leif Dahl Pedersen fra Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, som har sendt brevet til Morten Kjældgaard. Men han var ikke at træffe fredag.

Formanden for Ribe Handelsstandsforening, Peter Lauritzen, er meget forundret over sagen.

- For det første undrer det mig meget, at der lige pludselig kommer et afstandskrav på banen. Det står der ikke noget om i det gågaderegulativ for gågaden i Ribe, som gælder for Esbjerg Kommune. Derfor vil jeg i starten af næste uge tage sagen op over for kommunen. Her handler det jo om, at ét af vore medlemmer nu ikke længere kan drive sin forretning, siger Peter Lauritzen og føjer til, at Morten Kjældgaards kaffeknallert er et meget populært indslag hos både ripensere, gæster og turister i byen.