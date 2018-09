Populær herretøjsbutik i Esbjerg lukker

Herretøjsforretningen IKON i Kongensgade nær Torvet lukker. Indehaver Jørgen Fischer Pedersen har besluttet sig for at prøve noget nyt.

- Det har naturligvis været en svær beslutning, men lysten til at søge nye udfordringer har fyldt mere og mere den eneste tid. For mange af mine arbejdsopgaver er blevet til rutine og gentagelse. Det var en nødvendig beslutning, siger Jørgen Fischer Pedersen.

Esbjerg: I over 27 år er der blevet slynget herremode over disken i IKON, men nu er det snart slut. Den populære herretøjsforretning i Midt I-centret i Kongensgade lukker. Indehaver gennem 20 år Jørgen Fischer Pedersen har besluttet at prøve noget nyt.

Der skal lyde en stor tak til både ansatte og kunder. Jeg kommer til at savne dem alle, og jeg håber, at de vil kigge ind forbi, så vi kan få sagt pænt farvel.

Ophørsudsalg

Når han åbner dørene til forretningen fredag den 28. september, er det med ophørsudsalgsskilte i vinduerne og med 30 procent rabat på hele butikken.

- Jeg ved ikke helt, hvor længe jeg bliver ved. Det kommer lidt an på, hvor hurtigt mit varelager bliver solgt. Hvis ikke der er flere varer, er der jo heller ingen grund til at stå i butikken, siger indehaveren og fortsætter:

- Jeg har været utrolig glad for at have butikken i Esbjerg, og der skal lyde en stor tak til både ansatte og kunder. Jeg kommer til at savne dem alle, og jeg håber, at de vil kigge ind forbi, så vi kan få sagt pænt farvel. Samtidigt vil jeg gerne opfordre til, at man får indløst tilgodesedler og gavekort hurtigst muligt.

Hvad 50-årige Jørgen Fischer Pedersen skal lave, når butikken lukker, må fremtiden vise.

- Selvom jeg har haft en fantastisk tid i butikken, og ikke fortryder en eneste dag, så glæder jeg mig også til at komme i gang med noget nyt. Om fremtiden fortsætter indenfor detailhandel, eller om der kommer et brancheskift, det ved jeg ikke endnu. Det afhænger af, hvad der viser sig af muligheder, siger Jørgen Fischer Pedersen.