Populær forstander sagde farvel på Handelsgymnasiet Ribe

Torsdag var sidste arbejdsdag på Handelsgymnasiet Ribe for Sune Ahrenkiel, hvor mange mødte op for at sige pænt farvel til den afholdte forstander.

Ribe: Han har ikke rigtigt tid til at være vemodig, forklarede forstander Sune Ahrenkiel, da han stod mellem håndtryk og krammere på Handelsgymnasiet Ribe og tog imod gæster og gaver ved sin egen afskedsreception.

- Allerede fra på tirsdag står jeg over for en ny stor opgave, så på den måde når jeg ikke at sætte mig ned og være ked af at stoppe her, sagde Sune Ahrenkiel med henvisning til, at han tirsdag officielt starter som markedschef hos FairVikar i Esbjerg.

Gavebordet voksede støt og roligt i løbet af de to timer, receptionen varede, og en af de gaver, der vækkede mest opmærksomhed var en stor plasticsæk med fyldte, halvandenliters Pepsi-colaer.

- Det er fra nogen af dem, der kender mig godt, grinede Sune Ahrenkiel, og sådan var der masser af kærlige gaver og varme indslag fra tidligere elever og lærere samt mange andre fra det enorme netværk, Sune Ahrenkiel har opbygget gennem en lang karriere på Handelsgymnasiet Ribe.

Ganske symbolsk dukkede der også en delegation op fra den institution, som Handelsgymnasiet nu lægges under, idet rektor Kristian Bennike, tidligere rektor Bent Karsdal samt uddannelsesleder Anne Granum fra Ribe Katedralskole også var en del af torsdagens festligheder.

Sune Ahrenkiel var i løbet af hans sidste arbejdsdag blevet overrasket af skolens elever, der havde lavet en film til ham, ligesom han spiste røde pølser med eleverne. Alt sammen gode oplevelser, sagde han, og netop gode oplevelser har han haft mange af gennem hans mere end 10 år som forstander.

- Det har været spændende at starte nye ting op som eksempelvis vores innovatorium og håndboldlinjen, og selv om jeg nok ikke må sige det, så har elevernes personlige udvikling for mig været mindst lige så vigtigt som det stykke papir, de er endt med at komme ud med, nåede han at forklare, inden endnu en gæst skulle have et håndtryk og en kærlig krammer.