Pon Power i Esbjerg får nøglerolle i ny stor kontrakt med Søværnet

Esbjerg: Ansatte ved Pon Powers afdeling på Øresundsvej i Kjersing bliver dybt involveret i en ny aftale, som virksomheden har indgået med det danske søværn.

Det sker som følge af, at Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en syvårig kontrakt med Pon Power A/S, som medfører, at ansatte hos Pon Power i Esbjerg skal hjælpe med at holde Søværnets 20 Caterpillar-motorer i top stand.

Aftalen er kommet i hus efter en EU-udbudsproces, som blev igangsat i september 2018.

FMI er den styrelse i Forsvarsministeriet, som har det overordnede ansvar for Forsvarets materiel- og it-systemer. Dette indebærer anskaffelse og drift af det materiel, der skal sikre, at koncernen har det nødvendige grundlag til at udføre deres opgaver.

- For os har det været centralt at fortsætte det gode samarbejde, vi har haft i efterhånden mange år med Søværnet, udtaler Kim Holdrup, administrerende direktør i Pon Power i en pressemeddelelse.