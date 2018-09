PolyTech opkøber lynvirksomhed og får over 400 ansatte

Den danske vindleverandør PolyTech fra Bramming udvider sin position på det internationale marked for lynbeskyttelse til vindmøllevinger med opkøb af af den danske lynvirksomhed Global Lightning Protection Services. Dermed kommer PolyTech til at råde over 400 ansatte.

Bramming: Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved, at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services - GLPS - bliver en del af PolyTech. Lynnedslag i møllevinger udgør et stort problem i vindbranchen. Mindre skader kan koste i omegnen af 5-10.000 euro at reparere, og regningen for en totalskadet møllevinge løber nemt op i hundredtusinder af euro. - Ved at kombinere vores kræfter kan PolyTech fremover tilbyde kunderne løsninger, som ikke blot lever op til de nyeste branchekrav, men også sikrer en hurtigere 'time-to-market'. I den nye konstellation kan vi levere alt det der kræves fra start til slut i et lynbeskyttelsesprojekt af de mest avancerede vindmøller, siger adm. direktør Mads Kirkegaard fra PolyTech A/S. I de senere år har PolyTech og GLPS hver især beskæftiget sig med design og produktion af højteknologiske lynbeskyttelsessystemer, og fremover skal kunderne kun henvende sig ét sted, hvis de ønsker at gøre brug af den samlede ekspertise fra de to danske lyneksperter. Samtidig kan kunderne forvente hurtigere og mere holistisk produktudvikling med lavere omkostninger.

PolyTech & GLPS PolyTech A/S udvikler og fremstiller produkter og systemer til brancher med høje kvalitetskrav, hovedsagelig vindmølleindustrien samt olie- og gasindustrien. PolyTech har hovedsæde i Bramming, er kåret som Gazellevirksomhed syv gange og modtog i januar 2017 Esbjerg Erhvervsudviklings pris.GLPS A/S fremstiller højteknologiske lynbeskyttelsessystemer til vindmøller, bygning- og produktionsanlæg og luftfartindustrien, og blev etableret af Kim Bertelsen og Søren Find Madsen i 2007, hvor selskaberne Electricon A/S, Testinglab Denmark ApS and Highvoltage.dk ApS fusionerede.