Politiske veteraner fra S og V: Drop totalt rygeforbud

Hvis et politisk flertal i økonomiudvalget vedtager et totalt, kommunalt rygeforbud, er banen kridtet op til strid i byrådssalen og intern uenighed i de politiske grupper. To politikere fra S og V afviser stramning af rygeregler.

Som JydskeVestkysten forleden kunne fortælle, har De Konservatives May-Britt Andrea Andersen anmodet borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) om at trække sagen tilbage fra det kommunale samarbejdsudvalg, HOVED-Med, hvor spørgsmålet om et totalt rygeforbud uden undtagelser - har ligget til udtalelse. May-Britt Andrea Andersen hæftede sig blandt andet ved, at en juraprofessor for nylig vurderede, at danske kommuner formentlig slet ikke kan stille krav om rygeforbud i egenbetalte pauser eller på hjemmearbejdspladser.

Esbjerg Kommune: To kommunalpolitiske veteraner fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet - byrådsmedlemmerne Preben Rudiengaard (V) og Hans Erik Møller (S) - melder nu skarpt ud mod alle tilløb til at stramme de eksisterende rygeregler for kommunalt ansatte yderligere.

Indgreb i friheden

Hans Erik Møller, der i øvrigt ikke er ene om den holdning i Socialdemokratiet, idet i hvert fald gruppeformand Søren Heide Lambertsen og også byrådsmedlem Rasmus S. Rasmussen (S) ifølge avisens oplysninger er arge modstandere af et totalforbud, siger:

- De regler, vi har i dag, er restriktive nok, og jeg mener absolut ikke, at et totalforbud er vejen frem. Vi skal hjælpe de folk, der gerne vil holde op med at ryge, og så skal vi forebygge, at de unge begynder på det, ligesom man selvfølgelig ikke må ryge blandt børn og unge ved daginstitutioner og skoler, men det er jo helt hen i vejret at tale om, at medarbejdere ikke må ryge i selvbetalte pauser eller på hjemmearbejdspladser. Jeg kommer aldrig nogensinde til at stemme for endnu en stramning, som i realiteten er et totalt forbud uden undtagelser, siger Hans Erik Møller, der kalder en yderligere stramning "et indgreb i den personlige frihed, der er helt hen i vejret":

- Vi har så meget med at revse Forbuds-Sverige, men efterhånden tror jeg, at vi har overhalet svenskerne, hvad angår forbud, siger Hans Erik Møller, der i øvrigt selv har kvittet smøgerne for flere år siden.