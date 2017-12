Politisk uenighed om prisskilt på ungdomsskolen

Socialdemokratiet og Enhedslisten mener, at mindsteprisen for den gamle Esbjerg Ungdomsskole i Østergade er sat noget for lavt. Men grupperne blev nedstemt på lukket byrådsmøde.

Årsagen til det offentlige udbud er, at politikerne - efter at have undersøgt interessen for bygningen blandt de forskellige boligforeninger - har måttet sande, at drømmen om, at en boligforening ville erhverve den 2300 kvadratmeter store skole og ombygge stedet til 44 nye ungdomsboliger med en fantastisk beliggenhed tæt på Kongensgade og i gåafstand til Torvet, har lidt skibbrud.

Afbud fra to byrådsmedlemmer bragte det samlede antal stemmer ned på 29, og Socialdemokratiet og Enhedslisten stod som de eneste fast på en holdning om, at de gamle, bevaringsværdige bygninger med den centrale placering burde kunne indbringe mere ved et offentligt udbud.

Fantastisk beliggenhed

Men den nu politisk vedtagne mindstepris modsvarer ikke bygningernes værdi, mener gruppeformand for S, John Snedker:

- Vi tog forbehold allerede, da sagen blev behandlet i økonomiudvalget, for når boligforeningerne ikke har vist interesse for at ombygge den gamle skole til ungdomsboliger, så er det jo, fordi de er underlagt strammere, økonomiske rammer, som en privat investor ikke nødvendigvis vil være underlagt. I den socialdemokratiske byrådsgruppe er holdningen, at mindsteprisen bør være 12 millioner kroner. Bygningerne ligger jo helt fantastisk - centralt i bymidten tæt på shoppingcenter Broen, og ni millioner kroner er jo, hvad en pænere villa i Hjerting koster. Så selv om to mæglervurderinger siger, at mindsteprisen bør være ni millioner kroner, så mener vi, det er for billigt, siger John Snedker.

Samme holdning har Enhedslistens byrådsgruppe:

- Nu er det jo ikke, fordi vi har forstand på at vurdere bygninger, men ni millioner kroner lyder lidt billigt for den store, flotte bygning midt i byen, siger Sarah Nørris.

Esbjerg Ungdomsskole står tom, efter at skolen sidste år rykkede ud i ledige lokaler på Blåbjerggårdskolen i Gjesing. Efterfølgende havde kommunen også følere ude hos de investeringslystne pensionsselskaber, men Johnny Søtrup forklarede dengang, at de var mere interesserede i at bygge nyt end i at ombygge.