Politisk udvalg skærper tonen: Højspænding skal graves ned

I udkastet til høringssvar til Miljøstyrelsen argumenteres der for, at det ansøgte projektforslag fra Energinet.dk på en række væsentlige punkter er til stor ugunst for både lokalbefolkning, turisme og landskab i Esbjerg Kommune. Det gør sig isærgældende i området ved Ribe, hvor det foreslåede tracé vil gribe meget forstyrrende ind og skabe stor risiko for tab af væsentlige rekreative og økonomiske værdier i form af bl.a. tabte turismeindtægter, skriver forvaltningen.

- Nu skal sagen videre i byrådet, men i udvalget er vi af den overbevisning, at den eneste acceptable løsning er en nedgravning af el-forbindelsen. At foreslå en østligere linjeføring med master er lidt at kaste aben videre. Vi er enige om, at det eneste rigtige er at svare Miljøstyrelsen, at kablerne bør lægges i jorden gennem hele Esbjerg Kommune, for Energinets foreslåede tracé løber på tværs af et ca. 500 hektar stort Natura 2000 område, der rummer store naturværdier. Det forrige Plan & Miljøudvalg bakkede godt nok op om at foreslå et alternativ i form af en østligere linjeføring, og det blev også forelagt Energinet, men siden er der løbende kommet flere og flere nye oplysninger og synspunkter frem, og nu er vores politiske vurdering, at vi ikke kan anbefale master, siger Karen Sandrini.