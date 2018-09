Politisk slagsmål: OK-vaskehal kommer til Bramming

Problemet er, at et positivt tilsagn til opførelsen af vaskehallen i princippet er givet administrativt af forvaltningen for mere end to år siden, og kommunen har vurderet, at hver enkelt politiker kan blive holdt erstatningsansvarlig af OK Benzin, hvis man nu - som flere ønskede på Plan & Miljøudvalgets møde - trak byggetilladelsen tilbage.

Kort fortalt handler sagen om opførelse af en vaskehal ved OK Benzin-tanken og SuperBrugsen midt i Bramming By - en vaskehal, der har vist sig at være ret stor modstand imod hos både Bramming Lokalråd, Bramming Byforum samt flere politikere.

For at tage det sidste først: vaskehallen kommer. Byggetilladelsen blev givet af et byrådsflertal mandag aften, hvor både Venstres og Dansk Folkepartis grupper var splittede. Peder Tørnqvist (K), Henrik Vallø (Borgerlisten), Karsten Degnbol (V), Hans Erik Andersen (V), Alex Sørensen (V) og Henning Ravn (V) samt Jørn Boesen Andersen (SF), Diana Mose Olsen (SF), Sarah Nørris (EL) og DFs Susanne Dyreborg stemte imod at give OK Benzin byggetilladelsen.

Hvis ikke virksomheder og borgere kan agere ud fra en kun halvandet år gammel lokalplan, står det skidt til for os i Esbjerg Kommune, og så er jeg bange for, at vi kan glemme alt om vore visioner om at tiltrække nye virksomheder og borgere, for den risiko er der ingen, som vil løbe.

Teknik & Miljøs jurist har vurderet, at Esbjerg Kommunes tidligere tilbagemelding til OK Benzin samt forvaltningens øvrige adfærd har betydet, at der reelt er givet en forhåndsaccept af vaskehallen, ligesom sagsbehandlingen i form af blandt andet løbende møder med ansøger betyder, at forhånds-accepten allerede har udmøntet sig i en egentlig tilladelse.Den umiddelbare vurdering er, at der foreligger en såkaldt begunstigende forvaltningsakt, og at kommunen derfor ikke kan nedlægge et paragraf 14 forbud. Hvis kommunen vælger at nedlægge et sådant forbud er vurderingen, at kommunen ved en anke risikerer at blive underkendt af Planklagenævnet. Det ville i sidste ende dog være op til domstolene at afgøre, om paragraf 14-forbuddet lovligt kunne nedlægges, og om kommunen ville være erstatningspligtig.

- Jeg synes, at det så klart, som det nu kan lade sig gøre at få en jurist til at udtale sig om, hvad der vil ske når en domstol skal tage stilling, fremgår, at vi ikke kan nedlægge et forbud, ligesom kommunen nok pådrager sig et erstatningsansvar, hvis vi ikke giver en byggetilladelse. Jeg mener, vi skal behandle vore borgere og virksomheder godt og uanset, om man synes om denne placering eller ej, skal alle have en fair behandling. Min personlige holdning er nok, at det næsten er gået for vidt med at trække sagen i langdrag og debattere sagen i pressen, og jeg synes ikke, at OK Benzin har fået en hel fair behandling, lød det blandt andet fra Hans Erik Møller.

På det seneste møde var der stemmelighed - tre for og tre imod - og dermed var sagen i realiteten faldet. Det betød i det konkrete tilfælde, at OK Benzin ikke ville få byggetilladelsen, men så begærede Hans Erik Møller (S) sagen i byrådet.

Ingen lovhjemmel

Hans K. Sønderby (DF) erklærede, at han nu siger ja til byggetilladelsen, selv om han som Plan & Miljøudvalgsmedlem har kæmpet for det modsatte:

- Vi har bakket op bag bestræbelserne om at forhindre bygherren i at opføre den ønskede vaskehal. Men en juridisk vurdering har gjort det klart, at vi ikke i udvalget har lovhjemmel til at forhindre vaskehallen i at blive opført. På et tidspunkt kan man være nødsaget til at erkende, at man ikke kan nå længere i sine bestræbelser - dér er jeg, og jeg synes, at alle andre også burde være der på nuværende tidspunkt, lød det blandt andet fra Hans K. Sønderby, mens Borgerlistens Henrik Vallø ikke ville give sig, selv om han erkendte, at forvaltningen havde forsøgt dialog med OK Benzin om en anden placering:

- Det må være muligt på fornuftig vis ved dialog og forhandling, at tale sig frem til en anden og mere fornuftig placering. Jeg ved, at dialog tidligere er forsøgt, men uden held. Så må nogle andre prøve - det må være den almindelige sunde fornuft, der skal råde her. Som jeg ser det, er der masser af andre fortrinlige placeringer i Bramming, lød det bl.a. fra Henrik Vallø.