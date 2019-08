Politisk ros til Ungdomsbos nye projekt i Gl. Sædding

Plan & Miljøudvalget har godkendt forslag til ny lokalplan for et område ved Strandvænget i Gl. Sædding. Nu oversendes den til byrådet med anbefaling om at sende planerne ud i offentlig høring.

Esbjerg Kommune: Den megen polemik om Ungdomsbos boligprojekt i højden på Strandvænget i Gl. Sædding har nu resulteret i et nyt projekt fra boligforeningen, og det er et, alle politikerne i Plan & Miljøudvalget tilsyneladende synes rigtig godt om.

Nu bliver et nyt projekt overgivet til byrådet, der skal sende planerne om 25-35 nye boliger som tæt-lav bebyggelse i det attraktive område i høring, og dernæst er der frit slag for borgerne til at komme med bemærkninger.

Sagen er kort fortalt den, at der sidste år blev udarbejdet et planforslag for området samt for et naboområde, og dette skulle bane vejen for cirka 40 boliger som tæt-lav bebyggelse i den nordvestlige del og tre punkthuse på fire til seks etager indeholdende cirka 50 boliger i den sydøstlige del. Dét projekt fik en særdeles ublid medfart fra borgere og til dels også fra politisk side.

Et politisk flertal i Plan & Miljøudvalget samt i økonomiudvalget vedtog dog i januar i år projektet i beskåret form efter massive borgerprotester, men så viste det sig, at der var gået hurlumhej i den kommunale høringsproces og 337 borgeres havde slet ikke modtaget høringsmateriale på projektet. I al hast blev sagen trukket af Esbjerg Byråds dagsorden, og så valgte Ungdomsbo helt at trække projektet og starte forfra.

Det fremlagte forslag giver mulighed for cirka 30 boliger som en tæt-lav boligbebyggelse, der er omkranset af grønne træer, og der er adgang til et grønt opholdsareal både for områdets beboere og for hele bydele