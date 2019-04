Ribe: Det gode vejr i Ribe førte til lørdag til et kort, politisk påsketræf i Ribes gågade.

Folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance stoppede dog midlertidigt flyeruddelingen på Nederdammen i Ribe, da han pludselig fik øje på tidligere transportminister Hans Christian Schmidt fra Venstre, som kom spadserende i det gode vejr.

Henrik Dahl forklarer, at mange tror måske, at politikere ikke kan lide hinanden, og at andre tror, at det borgerlige Danmark ikke fungerer. Men det er ikke helt rigtigt.

Muntert hej og store smil blev udvekslet mellem de to politikere, og der var også tid til en kort snak midt på gågaden.

- Der er nogle gange en forkert opfattelse af os politikere. Vi kan faktisk godt lide hinanden. Jeg laver mange aktiviteter med Venstre, vi er jo begge liberale, og det tager som regel ikke lang tid for os at blive enige, fortæller Henrik Dahl.

Hans Christian Schmidt tog da også grinende imod en Henrik Dahl-kuglepen og flyer, selvom det næppe kaster et kryds af sig på valgdatoen.