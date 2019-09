Politisk opbakning til boligdrømme på havneø

Der ser ud til at tegne sig et byrådsflertal for borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) forslag om boligbyggeri på havneøen ved Esbjerg Strand.

Esbjerg Kommune: Der ser ud til at være et politisk flertal i Esbjerg Byråd for at arbejde hen mod en ændring af plangrundlaget, så drømmene om boliger på den nye havneø ved Esbjerg Strand kan realiseres.

Som omtalt i JydskeVestkysten lørdag har borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) bedt Plan & Miljøudvalget se på muligheden, fordi der med det kommende byggeri af Det Faglige Hus' nye gigant-domicil samt parkeringshus på Esbjerg Brygge vil være etableret en afskærmning i form af en markant bygnings-ryg mod havnearealerne og virksomhedernes støj og støv, ligesom der bygges en mur over mod risikovirksomheden KosanGas.

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, erklærer, at han går ind for boliger på havneøen på to betingelser: At det ikke påvirker erhvervsvirksomhedernes udvikling negativt, og at boligbyggeriet også kommer til at indeholde almene boliger, så det "ikke kun bliver boliger for dem med mange penge".

Begge dele er borgmesteren meget enig med Søren Heide Lambertsen i:

- Jeg har hele tiden sagt, at det er af helt afgørende betydning for virkeliggørelse af boligdrømmene, at de eksisterende virksomheder i området ikke begrænses, og jeg er skam meget opmærksom på, at vi på havneøen skal have en blanding af ejerboliger og lejerboliger. Det er klart, at der ikke kun bør være liebhaveri, men også boliger, som almindelige mennesker kan betale, siger han.