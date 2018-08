Som JydskeVestkysten for en uge siden kunne fortælle, er produktionsskolen på randen af et totalt økonomisk kollaps, og derfor ansøgte bestyrelsen akut Esbjerg Kommune om et ekstraordinært tilskud på halvanden million kroner. Bestyrelsen slog i ansøgningen fast, at baggrunden for det desperate træk var ønsket om at afværge en truende konkurs i slutningen af august, når skolen overskrider sin kassekredit og det tilladte træk på 2,5 millioner kroner med "et betydeligt beløb".

Ansvarlig omgang

På økonomiudvalgsmødet i sidste uge besluttede politikerne, at man ønskede sagen nærmere undersøgt, inden man eventuelt ville bevilge de halvanden million kroner. Udvalget ønskede sikkerhed for, at de mange kommunale kroner ville være tilstrækkeligt til at redde den statsejede skole og afværge konkursen. Økonomifolk fra Esbjerg Kommune blev sat på sagen, men ifølge avisens oplysninger gik der ikke lang tid, før de kommunale regnedrenge slog fast, at den statsejede skoles økonomi er så ramponeret, at halvanden million kroner langt fra er nok.

- Vi kan ikke begive os ud i at give lån eller ekstraordinære tilskud til en skole, der risikerer at måtte lukke alligevel. Det vil ikke være ansvarlig brug af kommunens penge, og derfor må svaret fra vores side nødvendigvis være et nej. Hvis Esbjerg Forberedende Erhvervsskole går konkurs, så forestår en opgave med at tage hånd om skolens i alt 119 elever, og vi er meget opmærksomme på, at de ikke tages som gidsler i den her sag. Det er i det hele taget en trist affære, og der er også medarbejdere i klemme her, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).