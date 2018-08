Politisk jubel over forskønnelse af hjørne i centrum

Den nye hjørneejendom er planlagt opført med gavle i skel mod naboejendomme. De to naboejendomme er dog ikke opført med gavle i skel. Plan & Miljøudvalget har dog i første omgang alene godkent udformningen af tag-etagen med den indskudte altan. Visualisering: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S.

Ny privat villa skyder op over for IC Møllerparken og Vor Frelsers Kirke til erstatning for det tidligere dentallaboratorium. Udvalg begejstret for forskønnelsen.

Esbjerg: En ansøgning om opførelse af en privat beboelse i Kirkegade har i sjælden grad vakt glæde i Plan & Miljøudvalget, hvis medlemmer på det seneste møde begejstret ja til en ny, hvid villa med indskudt altan, hvor dentallaboratoriet tidligere lå i nummer 35 - lige over for IC Møllerparken. Det er Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S, der på vegne af Helle og Flemming Jensen har indsendt ansøgningen om tilladelse til at opføre boligen i to og en halv etage med altan indskudt i tagfladen. Den nye bolig bliver opført i gammel stil, så den passer til mange af de øvrige, bevaringsværdige ejendomme i Kirkegade. Det tidligere dentallaboratorium var en lille rød erhvervsejendom i halvanden etage. Normalt bliver indskudte altaner i tagfladen ikke godkendt på facadesiden i bevaringsværdige bygninger, fordi de ikke er en del af den oprindelige byggestil, men i dette tilfælde er der tale om en ny bygning opført i gammel stil, og derfor forholder sagen sig anderledes. - Vi har sagt ja, for det er en virkelig forskønnelse af gadehjørnet - det synes vi allesammen. Helt bestemt et positivt bidrag til gaden og de omkringliggende huse, der er bevaringsværdige. Vi synes faktisk, det er genialt fundet på, siger formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), om ansøgningen, der i første omgang alene går på udformningen af tag-etagen med indskudt altan, idet der endnu ikke er indsendt en endelig byggeansøgning.

