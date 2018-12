Røde Kors og Frelsens Hær har som de eneste søgt om fortsat tilladelse til at have tøjcontainere på de kommunale genbrugspladser. Der er ikke andre organisationer, der har ønsket at gøre brug af tilbuddet, der ellers var årsag til en del politisk polemik henover sommeren. Arkivfoto

Politisk polemik om reglerne for indsamling af tøj og sko på Esbjerg Kommunes genbrugspladserne gjorde ingen forskel. Selvom man ændrede reglerne, så flere velgørende organisationer nu kan få en fod indenfor, er resultatet det samme.

Esbjerg: Sommerens politiske disput om velgørende organisationers adgang til de kommunale genbrugspladser var tilsyneladende ganske overflødig. Uenigheden resulterede i, at ordningen blev åbnet, så alle organisationer nu kan søge om tilladelse til at stille tøjcontainere op. Alligevel er det det kun dem, der var der i forvejen, der har budt ind. Sagen tager sin begyndelse i slutningen af juni, da to politiske udvalg blev sendt i samtaleboks, efter de dukkede op til et møde i økonomiudvalget med forskellige indstillinger til samme sag om cirkulær økonomi på genbrugspladserne. På alle fire genbrugspladser var der i forvejen tøjcontainere stillet op af Røde Kors og Frelsens Hær. Organisationerne stod selv for at tømme dem og videresælge indholdet i deres genbrugsforretninger. Politikerne i Teknik & Byggeudvalget var godt tilfredse med den ordning, og anbefalede derfor, at man fortsatte som hidtil. Politikerne i Social & Arbejdsudvalget så dog gerne ordningen udvidet, så alle velgørende organisationer i Esbjerg kunne få lige adgang til at genbrugspladserne.

Foto: Foto: Christer Holte Den manglende interesse kommer bag på formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (Borgerlisten), der var primus motor på forslaget om at udbrede ordningen. Arkivfoto: Christer Holte

Ny model - samme resultat I andet forsøg var det sidstnævnte løsning, politikerne blev enige om, og derfor har andre velgørende organisationer nu for første gang haft mulighed for at stille tøjcontainere op på pladserne i Måde, Tarp, Ribe og Bramming. Det er dog kun de samme to organisationer, Røde Kors og Frelsens Hær, der har budt ind. - Så meget for så lidt. Set i bakspejlet var det ret unødvendigt, siger en ærgerlig formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S). Han afviser, at den manglende interesse kan skyldes, at man ikke har gjort nok for at sprede budskabet om, at ordningen er åbnet op for andre. - Med tanke på den politiske polemik, sagen har affødt sammenholdt med annonceringen i ugeaviserne, tror jeg ikke, det er gået nogens næse forbi. Jeg syntes, at vi har gjort vores, siger Søren Heide Lambertsen.

En principsag Den manglende interesse overrasker formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (Borgerlisten), der var primus motor på forslaget om at udbrede ordningen. - Det kommer bag på mig. Jeg havde bestemt troet, at andre ville byde ind. Omvendt har jeg også forståelse for, at det ikke er noget, man bare lige gør. Organisationerne skal jo selv ud og skaffe containerne, og de skal tømmes kontinuerligt, siger Henrik Vallø. Han fastholder, at den nye model er bedre, selvom resultatet er det samme. - Vi skal behandle alle lige, og derfor mener jeg også, at alle velgørende organisationer skal have buddet. Hvorvidt de vil benytte sig af det er for så vidt underordnet, siger Henrik Vallø.