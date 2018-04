Politisk fokus skal gøre Esbjergs parker mere attraktive

Håbet er, at man på sigt vil kunne bruge den bynære natur som et trækplaster overfor potentielle tilflyttere. Arkivfoto

Esbjergs parker er kommet på listen over Teknik & Byggeudvalgets politiske indsatsområder og står dermed til en potentiel opgradering.

Esbjerg: Hvordan kan Esbjergs parker gøres mere indbydende? Det ønsker politikerne i Teknik & Byggeudvalget at blive klogere på, og derfor har man nu gjort parkmiljøer til et politisk indsatsområde i indeværende byrådsperiode. Det betyder i praksis, at man inden længe vil gå i gang med at udarbejde en række overordnede visioner for byens parker, beplantning, grønne områder og stisystemer. Håbet er, at man på sigt vil kunne bruge den bynære natur som et trækplaster overfor potentielle tilflyttere. - Vi har gjort det til et indsatsområde, fordi vi gerne vil gøre parkerne mere attraktive. Her tænker jeg ikke bare på at slå græs lidt oftere, men på at gøre parkerne mere levende. Vi er allerede startet lidt på den del, der handler om motion, siger udvalgsformand Søren Heide-Lambertsen (S) og henviser til den nye mountainbike-park ved Ådalen i Sædding og til Marbæk-planerne.

Parker i Esbjerg Vognsbølparken

Hjerting Strandpark

I.C Møllerparken

Esbjerg Bypark

Temainddelte parker Der er blandet andet snak om at tematisere de enkelte parker efter formål og anvendelse, så én park eksempelvis indrettes til motion, aktivitet og liv, mens en anden park indrettes som et mere stille, meditativt område og et tredje område øremærkes til kunst og kultur. Derudover er der udtalt ønske om, at visionerne også rummer forslag til, hvordan man kan indarbejde regnvandsløsninger i stil med projekt "Byens Hjerte" i Tjæreborg, hvor man bruger to forsinkelsesbassiner til at binde Tjæreborgs bymidte ved kirke, idrætshal, bibliotek og brugs sammen i en parklignende scene. Hvad der helt præcist skal komme ud af planerne, er dog endnu for tidligt at sige. - I andre byer ser man ofte parker i indre by, der summer af liv og aktiviteter. Nogle steder slikker man sol, andre steder spiller man petanque. I Esbjerg har vi ikke på samme måde forholdt os til, hvad vi ønsker, vores parker skal bruges til. Det er ikke fordi, vi ikke har flotte parker i dag. Det har vi, men de er ikke ret inkluderende. En måde at ændre det på, kunne være at lave en form for tematisering, men nu vi må se. Intet er afgjort endnu, siger udvalgsformand Søren Heide-Lambertsen.