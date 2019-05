Esbjerg: Esbjerg Kommune har fået sin egen skønhedsekspert i form af en stadsarkitekt. Stillingen blev givet til den nuværende kontorchef for kommune- og byplankontoret, Morten Harder, og en af hans første vigtige opgaver bliver at godkende den konkrete udformning af et muligt kommende hotelprojekt på Rio-grunden.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle tirsdag, har en unavngiven hotelkæde planer om at åbne et hotel i seks etager med 82 værelser på den såkaldte Rio-grund på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade, som er ejet af selskabet Bangs Gård A/S, der igen er ejet af Mads Dam Jensen og søsteren Mia Dam Karkov.

Sagen var tirsdag på politikernes bord i Plan & Miljøudvalget, og her blev det for det første besluttet at lade forvaltningen arbejde videre med udarbejdelsen af et tillæg til den eksisterende lokalplan, hvor nogle fejl skal korrigeres. I dag findes der nemlig planmateriale for området, der konflikter med hinanden, og de fejl skal der rettes op på, ligesom der skal korrigeres i tillæggets passus om, hvad området må anvendes til.

For det andet - og det er endnu vigtigere for hotelplanerne - blev det vedtaget, at hotellets arkitektoniske udtryk skal godkendes af stadsarkitekten, inden der gives en byggetilladelse. Udvalgsmedlemmerne var nemlig ikke ligefrem begejstrede over de skitser og visualiseringer af bygningen, der var vedlagt sagen, og forvaltningen blev af samme grund udstyret med en tilladelse til at nedlægge et såkaldt paragraf 14-forbud efter planloven mod byggeriet, hvis der ikke kan opnås enighed mellem bygherre og kommune om hotellets udseende.