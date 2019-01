Efter udbudsrunde, der viste, at det længe ønskede multihus i Skads-Andrup bliver 1,4 millioner kroner dyrere end planlagt, har økonomiudvalget nu sagt ja til at finde de ekstra penge, så projektet kan realiseres.

Esbjerg Kommune: Projekt Energien i Skads-Andrup er officielt reddet.

Det er resultatet af mandagens økonomiudvalgsmøde, hvor de ledende politikere fra seks byrådspartier tiltrådte indstillingen fra Kultur & Fritidsudvalget om at finde ekstra 1,4 millioner kroner til byggeriet, der har været undervejs i 10 år.

Som JydskeVestkysten kunne fortælle for små tre uger siden, har en udbudsrunde vist, at det kommende multihus kommer til at koste næsten 10 procent mere end de 17 millioner kroner, man i budgettet har anslået som prisen for en om- og tilbygning af den eksisterende hal ved Skads Skole.

Esbjerg Byråd godkendte projektet i april sidste år, og borgerne i Skads-Andrup har i årenes løb samlet godt 2,5 millioner kroner sammen, mens Lokale- og Anlægsfonden har lovet at give godt 3,3 millioner kroner. Hertil kommer de omkring 900.000 kroner, et salg af sognehuset formentlig vil indbringe. De 3,3 millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden er dog betinget af, at byggeriet går i gang i februar eller senest tre måneder derefter.