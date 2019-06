Politikerkritik: Ny supercykelsti skal graves op igen om få år

Vanvid at anlægge den nye supercykelsti langs Baggesens Allé nu, når det hele skal graves op igen om nogle år i forbindelse med separatkloakering, mener byrådsmedlem. Udviklingen kan ikke stå stille i flere år, svarer udvalgsformand.

Esbjerg: Det er sprøjtegalt at bruge 27 millioner skattekroner på at anlægge den nye supercykelsti langs Baggesens Allé, som der tages første spadestik til mandag den 24. juni, når gaden om få år skal graves op igen i forbindelse med Din Forsynings separatkloakering i bydelen. Det mener byrådsmedlem for Borgerlisten, Henrik Vallø, der har henvendt sig til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) med en opfordring til, at anlæggelsen af cykelstien afventer en nærmere koordinering med det fælleskommunale selskab, Din Forsyning. - Jeg synes, det er en uanstændig brug af skatteborgernes penge, at vi anlægger noget, hvorefter det hele skal laves om igen. Det er immervæk mange penge. Esbjerg Kommune har en presset økonomi i forvejen, men selv hvis vi ikke havde, skal man ikke spilde penge på den måde. Hvis man nu udskød anlæggelsen af cykelstien i nogle år og samtidig fik Din Forsyning til at fremrykke separatkloakeringen i et par år, kunne man nok få det arbejde samkørt. Da der skulle etableres ny belægning i Kongensgade, tænkte man også kloakering og belægning ind i samme tidsplan, siger Henrik Vallø, der har fået oplyst, at arbejdet med at separatkloakere på strækningen vest for Blichers Allé sættes i gang i 2025.

Finansiering Anlæggelse af supercykelstien langs Baggesens Allé fra Fynsgade til Veldbækvej koster 26,7 millioner kroner, og Vejdirektoratet støtter projektet med 40 procent svarende til 10,7 millioner kroner.

Tossede rundkørsler Det er en kendt sag, at Henrik Vallø hverken er den store tilhænger af supercykelstien eller for den sags skyld af cykelstibroen, der snart sendes i udbud, men han afviser en sammenhæng: - Det er sådan set ikke det, det handler om her. Nu er supercykelstien langs Baggesens Allé stemt igennem af et flertal i byrådet og fred være med det, selv om den rent trafiksikkerhedsmæssigt ikke gør nogen som helst forskel. Det er derimod i de tossede skildpadde-rundkørsler, som jeg altid har været kritisk over for, at uheldene sker. Men dét her handler alene om, at vi bruger en masse penge på en uhensigtsmæssig måde, siger Henrik Vallø med henvisning til, at han for godt et år siden udbad sig en oversigt over de senere års uheld på strækningen. Oversigten viste, at der i en femårig periode fra 2012 til 2016 blev registreret 33 uheld i området, heraf 12 uheld med cykler eller knallert 30. I de 12 uheld var der fire med personskade, og ni ud af de 12 uheld skete i rundkørslen ved Skolebakken samt minirundkørslerne ved Randersvej og Ingemanns Allé - de såkaldte skildpadderundkørsler.

Ikke enig Formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, der klokken 13.30 mandag den 24. juni er klar til at sætte sig i en gravemaskine og tage første spadestik til supercykelstien, som skal skabe en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og centrum via den kommende cykelstibro fra Exnersgade over banelegemet, er ikke enig med Henrik Vallø. - Din Forsyning skal først separatkloakere den del af Østerbyen om 10-12 år, og vi kan ikke lade alle projekter stå stille så længe. Men jeg ved fra borgmesteren, at han har bedt om at få undersøgt, om separatkloakeringen på strækningen kan fremrykkes, alternativt om stikledningerne kan lægges ned under cykelstien, så den ikke skal graves op igen, siger han.