Politikere vil have energiminister til mastemøde i Sydvestjylland

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har ingen planer om at deltage ved de kommende fire informationsmøder omkring linjeføringen for de store elmaster i Vestjylland. Men det er en fejl, mener henholdsvis henholdsvis folketingskandidat Anders Kronborg(S) og udvalgsformand Karen Sandrini(S) der opfordrer ministeren til ved selvsyn at opleve, hvilke konsekvenser elmasterne vil få for natur og borgere i området.

Esbjerg Kommune: Der var flot politisk fremmøde fra blandt andet Venstre, SF, Konservative og Socialdemokratiet, da der mandag aften blev holdt møde på Endrup Kro omkring den kommende linjeføring og opføring af elmaster fra Endrup til Niebüll. Fra Socialdemokratiet deltog blandt andet Anders Kronborg, Karen Sandrini og Henny Fiskbæk, og dagen derpå opfordrer Kronborg og Sandrini til, at de kommende møder i Sydvestjylland får besøg fra allerhøjeste sted, så det ikke blot er Energinet som budbringer, der er tilstede, men at de reelle beslutningstagere også ved selvsyn kan opleve, hvilket voldsomt indgribende projekt, de har sat i søen.

- Hvis energiministeren ikke allerede har det i sin kalender, så bør en sag som denne kunne få Lars Chr. Lilleholt til at tage en tur i ministerbilen for at se nærmere på problemstillingen, siger Anders Kronborg, der sammen med Karen Sandrini opfordrer ministeren til at deltage ved samtlige af de kommende informationsmøder i april.

- Jeg tror, at hvis han kunne lytte til indspark fra en forsamling som den i Endrup mandag aften, så vil det kun gøre ham klogere, siger Anders Kronborg, der på mandagens møde blev rystet over at høre, at Endrup med dens unikke natur foreløbigt ikke er blandt de områder, der kan se frem til kabellægning. Netop et eksempel som dette mener Kronborg, at ministeren ville have haft god gavn af at høre mere om, idet der er brugt mange penge på at udvikle områdets natur.